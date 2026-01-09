Mafya dizileri suça itiyor! Çocuklar en çok kasten yaralama ve hırsızlıktan yakalanıyor
Meclis Çocuk Suçlular Komisyonuna bilgi veren kolluk güçleri ile Adalet Bakanlığı ve TÜİK yetkilileri, çocukların karıştığı suçların başında “yaralama ve hırsızlık” geldiğini bildirdi. Mafya dizilerinin de çocukları suça sürüklediği belirtildi.
- Erkek çocukları, kız çocuklarına göre suça daha fazla sürükleniyor; en yaygın suçlar kasten yaralama ve hırsızlık.
- Ekonomik sebepler, akran zorbalığı ve cezasızlık algısı çocukların suça sürüklenmesindeki başlıca faktörler olarak belirtildi.
- Adalet Bakanlığı, çocukların tekrar suç işlememesi için vaka takibi yapıyor ve 176 adli görüşme odası kullanılıyor.
- Okul çevrelerinde denetimler artırılıyor, metruk binalar ve internet kafeler kontrol ediliyor.
- Siber dünyadaki suçların artışı nedeniyle özel teşkilatlanma çalışmaları yürütülüyor.
- Suça sürüklenen çocuklara kelepçe takılmıyor, görüşmeler pedagog eşliğinde sivil personel tarafından yapılıyor.
ESMA ALTIN - Çocukların suça sürüklenmesine yol açan sebeplerin bütün boyutlarıyla araştırılması ve bunların önüne geçilmesi maksadıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, TÜİK, Adalet Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma Genel Müdürlüklerinden yetkilileri dinledi. Komisyona bilgi veren yetkililer, erkek çocukların kız çocuklarına göre daha fazla suça sürüklendiğini söyledi.
Yetkililer, geçen yıl kamu davası açılan çocuklarla ilgili dosyaların yüzde 85’ini erkek, yüzde 15’ini kız çocuklarının oluşturduğunu vurgulayarak, bu davaların en çok kasten yaralama, hırsızlık, hakaret, tehdit, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal, yağma, uyuşturucu ve dolandırıcılık suçlarından kaynaklandığını aktardı.
BAKANLIK VAKA TAKİBİ YAPIYOR
Adalet Bakanlığının bir çocuğun birden fazla suça sürüklenmemesi için özel bir çalışma içerisinde olduğuna dikkat çeken yetkililer, çocuklar için adliyelerde 176 adli görüşme odasının hizmet verdiğini, çocuklarla görüşmeler ve vaka takibi yapıldığını, çocukların işe yerleştirilmesi sağlanarak, onların suçtan uzaklaştırılması için çalışıldığını vurguladı.
OKUL ETRAFINDA DENETİM
Okulların çevresinde de tedbirler alındığını, bu bölgelerde eş zamanlı uygulamalar gerçekleştirildiğini anlatan yetkililer, metruk binaların, internet kafelerin de kontrol edildiğini, servis araçlarının da denetlendiğini kaydetti. Son üç yılda 9 milyon 876 bin çocuğa, 381 bin okul servisi şoförüne trafik eğitimi verildiğini bildiren yetkililer, empati eksikliğinin, ekonomik sebeplerin, normal hayatta ve siber ortamda akran zorbalığının çocukların suça sürüklenmesindeki faktörler arasında bulunduğunu söyledi.
SİBERE ÖZEL TEŞKİLAT
Cezasızlık algısının suç oluşturmaya zemin hazırladığının altını çizen yetkililer, bugün bütün dizilerin mafya üzerine olduğunu ve bu konuların çocukları çok etkilediğini belirtti. Siber alanı “karanlık dehliz” olarak nitelendiren yetkililer, siber dünyada suçların arttığını, bu konuda özel bir teşkilatlanma içerisinde olduklarını ifade etti.
KELEPÇE TAKILMIYOR
Yetkililer, çocukların sivil kıyafetli, eğitimli jandarma veya polis personeli tarafından karşılandığını, ifade alınmasının gerekli olduğu durumlarda bunun pedagoglar eşliğinde yapıldığını, işlemlerin hiçbir safhasında çocukların, jandarma ya da polisi üniformalı olarak görmediğini, çocuklara kelepçe takılmadığını aktardı.
TELEFON ELLERİNDEN DÜŞMÜYOR
Öte yandan, Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasında çocuk nüfus oranında birinci sırada yer aldığını ifade eden yetkililer, 11-15 yaş arasındaki çocukların uyumadan önce telefonla oynadığını, akran zorbalığının özellikle 6-12 yaş grubunda yaygın olduğunu kaydetti.