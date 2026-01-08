Çankırı'da beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik (37), sanal kumar bağımlılığı nedeniyle canına kıyması sonrası bahis tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Genç öğretmenin hayatına mal olan bataklığa dikkat çeken gazeteci Barış Yarkadaş "Bahisin her türlüsü yasaklanmalı" çağrısında bulundu.

Sanal kumar ve bahis toplumun temeline dinamit gibi yerleştirilirken, genç yaşlı ayırt etmeden insanları hatattan koparmaya devam ediyor.

Son olarak Çankırı'da 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, sanal kumar bağımlılığı nedeniyle intihar etti.

"BAHİSİN HER TÜRLÜSÜ YASAKLANMALI"

Çelik'in borç bataklığına düşmesine neden olan bahis ve sanal kumara dikkat çeken gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber ekranlarında "Bahisin her türlüsü yasaklanmalı" çağrısında bulundu.

Yarkadaş "Her yıl 1.2 trilyon para harcanıyor, 3 milyar dolar vergi kaybımız oluyor. Bu paranın tamamı yurt dışına ve İngiltere'ye gidiyor" dedi.

KUMARDA MAL VARLIĞINI KAYBEDEN ÖĞRETMEN HAYATINA SON VERDİ!

Olay, 5 Ocak Pazartesi günü öğle saatlerinde Ilgaz ilçesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, sanal kumar bağımlılığı sebebiyle mal varlığını kaybeden ve maddi sorunlar yaşayan 37 yaşındaki spor öğretmeni Şafak Çelik, binanın 5'inci katından atlayarak hayatına son vermişti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Çelik'in cenazesi ilçeye bağlı Süleyman Hacılar köyünde toprağa verilmişti.

