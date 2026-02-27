Sabah saatlerinde çok sayıda kullanıcı WhatsApp Web’e erişim sağlayamadığını bildirdi. Platformda yaşanan kesintinin nedeni henüz açıklanmazken, konuya ilişkin resmi makamlardan ya da şirketten bir duyuru yapılmadı. Erişim sorununun ne zaman giderileceği ise belirsizliğini koruyor.

Türkiye ve Avrupa genelinde WhatsApp hizmetlerinde yaşanan kesintiler kullanıcıların gündeminde yer alıyor. Milyonlarca kullanıcı WhatsApp’a erişimde sorun yaşadığını bildirirken, kesintilere ilişkin veriler de dikkat çekti. Son 24 saate ait rapora göre, gece saatlerinde düşük seviyede seyreden hata bildirimleri sabah saatlerine doğru belirgin şekilde artış gösterdi.

Özellikle 07.00’den sonra şikâyetlerde hızlı bir yükseliş yaşanırken, kısa süre içinde rapor sayısının zirve yaptığı görüldü. Grafik verileri, sabah saatlerinde ani bir yoğunlaşmaya işaret ederken; kullanıcıların en çok uygulamaya giriş yapamama ve mesaj ekranının yüklenmemesi sorunlarını bildirdiği anlaşıldı.

Popüler mesajlaşma uygulamasında erişim sorunu! WhatsApp Web çöktü mü, neden açılmıyor?

WHATSAPP ERİŞİM SORUNU GLOBAL Mİ?

Gece boyunca sınırlı sayıda bildirimin bulunduğu raporda, sabah saatlerindeki keskin artış dikkat çekiyor. Yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, erişim probleminin bölgesel mi yoksa daha geniş çaplı mı olduğu konusunda netlik bekleniyor.

