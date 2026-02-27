Adana'da döviz bürosu sahibi Mehmet Ali B.'den şantaj ve tehdit yoluyla para isteyen ve istedikleri parayı alamayınca döviz bürosunu kurşunlayan suç örgütü, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi.

Adana'da döviz bürosu sahibi Mehmet Ali B. (46) bir süre Necmi A.'nın (27) şantaj ve tehdidine maruz kaldı. Necmi A.'nın para istediği iş insanına baskı yaptığı ve çeşitli yollarla korkutmaya çalıştığı iddia edildi. Mehmet Ali B.'nin bu istekleri reddetmesi üzerine saldırı planının devreye sokulduğu öğrenildi.

İŞ YERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR

23 Şubat günü Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde bulunan döviz bürosuna sahte plakalı araçla gelen Mertcan Ç. (20), B.N. (16) ve Kadir A. (20), pompalı tüfek ve tabancalarla iş yerine kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Saldırı anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

İş insanından para istiyorlardı! Şantaj ve tehdit şebekesi çökertildi

DÜŞEN ANAHTAR SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Şüphelilerin kaçarken anahtarsız çalıştırma sistemine ait aracın anahtarını düşürmesi, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin saldırıda kullandığı aracı park halinde buldu. Bir süre sonra Mertcan Ç. ile B.N.'nin çilingirle birlikte aracın başına geldiği belirlendi. Pusu kuran ekipler, 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

İş insanından para istiyorlardı! Şantaj ve tehdit şebekesi çökertildi

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayın arkasındaki yapılanmayı da ortaya çıkardı. Elebaşı olduğu öne sürülen Necmi A. ile birlikte Abdülkadir V. (25), Kadir T. (27), Eda D. (25), Latife D. (20), Kadir A. (20) ve M.İ. (17) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde saldırının Necmi A. tarafından organize edildiğini öne sürdüğü, Necmi A.'nın ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eda D. ve Latife D. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 7 şüpheli tutuklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası