TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Riski sevmeyen yatırımcıların ilk tercihleri arasında yer alan mevduat faizlerinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Geçen yıl ocak ayında %55 ile zirve yapan mevduat faizleri, Merkez Banaksı ve ekonomi yönetimi tarafından uygulanan politikalarla birlikte o tarihten itibaren düşüş trendine girmişti. Enflasyonla birlikte politika faizinde yaşanan düşüşler, geçen yıl mevduatta 50’li rakamların sonunu getirmişti.

TCMB’DEN İNDİRİME DEVAM

Piyasalarda 2026 yılı da pozitif beklentilerle başlarken; TCMB, ocak ayındaki toplantıda 100 baz puanlık indirme giderek, politika faizini %37’ye çekmişti. Mevduat faizleri ise yıla %42,00-42,50 bandında başlamıştı.

BANKALAR DA HAREKETE GEÇTİ

TCMB’nin faiz indiriminin ardından bankalar da mevduat oranlarını aşağı çekmeye başladı. “Vadesiz hesapta para bulundurma şartı” olmaksızın sunulan mevduat oranları, geçen hafta en yüksek %40,25 olmuştu. Bu hafta ise bankalar mevduat oranlarını bir kademe daha aşağı çekti.

“YÜZDE 40” DÖNEMİ BİTTİ

27 Şubat 2026 itibarıyla bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranı %39,50’ye kadar geriledi. Böylece mevduat oranlarında bu hafta %40 oranı da tarihe karıştı.

Piyasalarda dikkatler gelecek hafta açıklanacak şubat ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Aylık bazda TÜFE’nin %3,0 gelmesi bekleniyor. 12 Mart’ta da TCMB, yılın ikinci faiz kararı için toplanacak. Her iki gündem, mevduat faizleri cephesinde de takip ediliyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

27 Şubat 2026 itibarıyla “vadesiz hesapta para bulundurma şartı olmaksızın” bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları ise şöyle sıralanıyor:

-Denizbank: %39,50

-QNB: %39,25

-ON Dijital: %39,25

-Akbank: %39,00

-Vakıfbank: %39,00

-Yapı Kredi: %39,00

-OdeaBank: %39,00

-Alternatif Bank: %39,00

-Fibabanka: %38,50

-Getir Finans: %37,00

-ING Bank: %36,50

-TEB: %36,50

1 MİLYON TL’NİN GÜNCEL GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alınarak 1 milyon TL’nin güncel getiri tablosu ise şöyle:

-Mevduat Tutarı: 1 milyon TL

-Mevduat Oranı: %39,50

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Net Getiri: 28 bin 560 TL

