ABD-İran arasındaki gerilimle yükselen petrol fiyatları son 7 ayın zirvesini görürken, akaryakıta da peş peşe zam geliyor. Bu hafta motorine gelen 2 lira 40 kuruşluk zammın ardından şimdi de benzinin fiyatı artacak. İşte detaylar...

Jeopolitik gelişmeler petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD ile İran arasındaki gerilim ile yükselişe geçen brent petrol son 7 ayın zirvesine çıktı. Dün 72 doları aşan petrol fiyatı bugün 71,50 dolar seviyesinde bulunuyor.

MOTORİNİN ARDINDAN BENZİNE ZAM

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıyor. 24 Şubat Salı günü motorine gelen 2 lira 40 kuruşluk zammın ardından şimdi de benzine zam göründü.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 1 lira 11 kuruş artacak. Zammın ardından benzinin litresi şehirlere göre 58-60 lira aralığına çıkacak.

27 ŞUBAT GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 57.27 60.37 30.29 İstanbul Anadolu 57.11 60.21 29.69 Ankara 58.21 61.47 30.17 İzmir 58.49 61.74 30.09

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

