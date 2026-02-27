Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında kayyım olarak görevlendirildiği Karpuz Danışmanlık Limited Şirketine ait safkan İngiliz kısrağı ile dişi tayı satıyor. Kısrak için 600 bin lira, tay için de 2 milyon 500 bin lira muhammen bedel belirlendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir çiftlikte bulunan 2014 doğumlu safkan İngiliz kısrak "Louversey" ile kısraktan geçen yıl doğan dişi tay, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle ihale edilecek.

İngiliz kısrak "Louversey"

KISRAK 600 BİN, TAY 2.5 MİLYON TL

Muhammen bedeli 600 bin lira olarak belirlenen kısrak için ihaleye katılacakların 60 bin lira, muhammen bedeli 2 milyon 500 bin lira olarak belirlenen dişi tay için ise 250 bin lira teminat yatırması gerekiyor.

TMSF satışa çıkardı! Kısrak 600 bin, tay 2.5 milyon lira

İhale, 24 Mart’ta saat 14.00'te TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.

