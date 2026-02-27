TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Denizli'de inşa edilecek konutların kura çekimi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Haftalık yayımlanan takvime göre, Denizli TOKİ konut kura sonuçlarıı bugün canlı kura çekimiyle duyurulacak. Peki, Denizli TOKİ konut kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı Denizli ile devam ediyor. Haftalık yayımlanan takvime göre, Denizli'de inşa edilecek 6 bin 370 konutun hak sahibi bugün duyurulacak. Peki, TOKİ Denizli sonuçları isim listesi saat kaçta açıklanacak?

CANLI YAYIN SAATİ VE SAYFASI PAYLAŞILDI

Bugün Osmaniye ve Edirne'nin yanı sıra Denizli'de inşa edilecek konutların kurası tamamlanacak. Denizli TOKİ konut kura çekimi için canlı yayın sayfası saatler öncesinde paylaşıldı. Kura çekimi saat 14.30 itibarıyla başlayacak olup, hak sahibi adayları çekilişi TOKİ’nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek.

DENİZLİ KONUT DAĞILIMI LİSTESİ

TOKİ, Denizli’nin Merkez, Acıpayam, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çivril, Güney, Kale, Sarayköy ve Tavas ilçelerinde toplam 6 bin 370 konut inşa edecek. Deniz sosyal konutlarının dağılımı şu şekilde olacak:

Merkez (Pamukkale, Merkezefendi, Honaz) 4700

Acıpayam 750

Baklan 30

Bekilli 200

Beyağaç 50

Bozkurt 50

Buldan 24

Çal 100

Çameli 100

Çivril 100

Güney 94

Kale 50

Sarayköy 22

Tavas 100

