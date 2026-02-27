Denizli TOKİ konut kura sonuçları açıklanıyor! Denizli hak sahipleri isim listesi canlı yayınla açıklanacak
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Denizli'de inşa edilecek konutların kura çekimi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Haftalık yayımlanan takvime göre, Denizli TOKİ konut kura sonuçlarıı bugün canlı kura çekimiyle duyurulacak. Peki, Denizli TOKİ konut kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı Denizli ile devam ediyor. Haftalık yayımlanan takvime göre, Denizli'de inşa edilecek 6 bin 370 konutun hak sahibi bugün duyurulacak. Peki, TOKİ Denizli sonuçları isim listesi saat kaçta açıklanacak?
CANLI YAYIN SAATİ VE SAYFASI PAYLAŞILDI
Bugün Osmaniye ve Edirne'nin yanı sıra Denizli'de inşa edilecek konutların kurası tamamlanacak. Denizli TOKİ konut kura çekimi için canlı yayın sayfası saatler öncesinde paylaşıldı. Kura çekimi saat 14.30 itibarıyla başlayacak olup, hak sahibi adayları çekilişi TOKİ’nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek.
TOKİ DENİZLİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
DENİZLİ KONUT DAĞILIMI LİSTESİ
TOKİ, Denizli’nin Merkez, Acıpayam, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çivril, Güney, Kale, Sarayköy ve Tavas ilçelerinde toplam 6 bin 370 konut inşa edecek. Deniz sosyal konutlarının dağılımı şu şekilde olacak:
Merkez (Pamukkale, Merkezefendi, Honaz) 4700
Acıpayam 750
Baklan 30
Bekilli 200
Beyağaç 50
Bozkurt 50
Buldan 24
Çal 100
Çameli 100
Çivril 100
Güney 94
Kale 50
Sarayköy 22
Tavas 100