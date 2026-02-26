TOKİ Burdur kura sonuçları canlı yayında gerçekleşiyor. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak 2 bin 206 konutun hak sahipleri noter huzurunda çekilişle belirlenirken, asil ve yedek isim listesi için sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı. Başvuru yapan vatandaşlar sonuçların yayımlanacağı resmi kanallara odaklandı.

Burdur’da hayata geçirilecek 2 bin 206 sosyal konutun hak sahipliği belirleme süreci tamamlanma aşamasına geldi. Kura çekiminin başlamasıyla birlikte gözler sonuçların ilan edileceği platformlara çevrilirken, konutların hangi ilçelerde yapılacağı ve ödeme koşulları da en çok merak edilen başlıklar arasında yer aldı.

TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Burdur kura çekilişi 26 Şubat 2026 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilirken, çekilişle birlikte hak sahipleri de netlik kazanacak. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçların aynı gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Projede yer alan konutlar 1+1 ve 2+1 tipinde inşa edilecek ve yüzde 10 peşinat ile 240 aya varan vade imkanıyla satışa sunulacak. Hak kazanan vatandaşlara sözleşme tarihleri TOKİ tarafından ayrıca duyurulacak.

TOKİ Burdur kura sonuçları açıklanıyor! İşte asil-yedek isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ KURA SONUÇLARI 2026 VE ASİL YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMA

TOKİ Burdur kura sonuçları iki farklı kanal üzerinden öğrenilebiliyor. Hak sahipleri, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan listelerden isim kontrolü yapabilecek. Bunun yanı sıra e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak hak sahipliği durumu bireysel olarak görüntülenebilecek.

BURDUR TOKİ NEREDE YAPILACAK?

İlçelere göre konut dağılımı ise şu şekilde planlandı:

Merkez - 950

Ağlasun - 50

Altınyayla - 79

Bucak - 158

Bucak (Kocaaliler) - 50

Çavdır - 160

Çavdır (Söğüt) - 79

Çeltikçi - 87

Gölhisar - 140

Gölhisar (Yusufça) - 79

Karamanlı - 140

Kemer - 50

Tefenni - 100

Yeşilova - 84

