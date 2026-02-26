TOKİ Ankara kura tarihi açıklandı! TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ Ankara kura tarihi açıklandı. Başkentte inşa edilecek sosyal konutlar için kura sürecine ilişkin takvim netleşti. On binlerce başvuru sahibini ilgilendiren 500 bin sosyal konut hak sahipliği belirleme aşaması öncesinde gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki, TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?
TOKİ’nin Türkiye genelinde sürdürdüğü sosyal konut hamlesinde Ankara etabı için geri sayım başladı. Başvurusu kabul edilen vatandaşlar kura çekiminin yapılacağı gün ve sonuçların açıklanacağı sürece ilişkin detayları araştırıyor. İşte, Ankara'da yapılacak 31 bin 73 konut kurasının tarihi...
TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Ankara’da inşa edilecek 31 bin 73 konutun hak sahipleri 3 Mart 2026 tarihinde yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Kura sürecinin noter huzurunda gerçekleştirileceği ve başvuru sahiplerinin canlı yayın üzerinden çekilişi takip edebilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımının planlandığı törende hak sahipleri kamuoyuna duyurulacak.
Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle hak sahiplerine sunulacak. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından isim listesi sorgulama ekranının erişime açılması ve sonuçların e-Devlet üzerinden görüntülenebilmesi bekleniyor.
TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Kura çekiminin saat bilgisi tören programı TOKİ'nin resmi hesapları tarafından duyurulacak. Çekiliş, canlı yayın aracılığıyla başvuru sahipleri tarafından takip edilebilecek.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT ANKARA'DA NEREDE YAPILACAK?
Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) - 21.780
Merkez (Sincan Temelli) - 4.000
Akyurt - 150
Ayaş - 150
Bala - 110
Beypazarı - 750
Çamlıdere - 200
Çubuk - 500
Elmadağ - 500
Evren - 41
Güdül - 142
Haymana - 150
Kahramankazan - 300
Kalecik - 150
Kızılcahamam - 150
Nallıhan - 200
Nallıhan Çayırhan - 100
Polatlı - 1.500
Şereflikoçhisar - 200