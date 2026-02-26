Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ Ankara kura tarihi açıklandı. Başkentte inşa edilecek sosyal konutlar için kura sürecine ilişkin takvim netleşti. On binlerce başvuru sahibini ilgilendiren 500 bin sosyal konut hak sahipliği belirleme aşaması öncesinde gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki, TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ’nin Türkiye genelinde sürdürdüğü sosyal konut hamlesinde Ankara etabı için geri sayım başladı. Başvurusu kabul edilen vatandaşlar kura çekiminin yapılacağı gün ve sonuçların açıklanacağı sürece ilişkin detayları araştırıyor. İşte, Ankara'da yapılacak 31 bin 73 konut kurasının tarihi...

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Ankara’da inşa edilecek 31 bin 73 konutun hak sahipleri 3 Mart 2026 tarihinde yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Kura sürecinin noter huzurunda gerçekleştirileceği ve başvuru sahiplerinin canlı yayın üzerinden çekilişi takip edebilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımının planlandığı törende hak sahipleri kamuoyuna duyurulacak.

Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle hak sahiplerine sunulacak. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından isim listesi sorgulama ekranının erişime açılması ve sonuçların e-Devlet üzerinden görüntülenebilmesi bekleniyor.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Kura çekiminin saat bilgisi tören programı TOKİ'nin resmi hesapları tarafından duyurulacak. Çekiliş, canlı yayın aracılığıyla başvuru sahipleri tarafından takip edilebilecek.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT ANKARA'DA NEREDE YAPILACAK?

Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) - 21.780

Merkez (Sincan Temelli) - 4.000

Akyurt - 150

Ayaş - 150

Bala - 110

Beypazarı - 750

Çamlıdere - 200

Çubuk - 500

Elmadağ - 500

Evren - 41

Güdül - 142

Haymana - 150

Kahramankazan - 300

Kalecik - 150

Kızılcahamam - 150

Nallıhan - 200

Nallıhan Çayırhan - 100

Polatlı - 1.500

Şereflikoçhisar - 200

