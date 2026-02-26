Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET, İspanya ihracatı ile uluslararası pazarın yıldızı oldu. HÜRJET eğitim simülatörünün bu yılın son çeyreğinde hazır olması bekleniyor. S ürece ilişkin konuşan HAVELSAN Genel Müdürü “TUSAŞ'ın HÜRJET sattığı her ülkeye biz de simülatörünü verme fırsatı yakalayacağız. Bu bizim için bir dönüm noktası” dedi.

Türkiye'nin ilk jet motorlu yeni nesil jet eğitim uçağı HÜRJET, uluslararası pazarda parlıyor. HÜRJET'in 30 adetlik satışı için İspanya ile imzalanan 2.6 milyar euroluk sözleşme sonrasında uluslararası pazarların kapısı açıldı.

Türkiye’nin birden fazla ülke ve potansiyel ortakla yürüttüğü görüşmeler sürerken, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, HÜRJET'in İspanya'ya ihracat başarısına ilişkin konuştu.

“BU BİR DÖNÜM NOKTASI”

Nacar, şunları söyledi:

HÜRJET eğitim simülatörümüzü bu yılın son çeyreğinde hazır hale getireceğiz, teslimatını gerçekleştireceğiz. TUSAŞ'ın HÜRJET sattığı her ülkeye biz de simülatörünü verme fırsatı yakalayacağız. Bunun ilk örneği İspanya'ya yapılan sözleşmeyle tamamlanacak. Bu bizim için bir dönüm noktası. Geçmişte yabancıdan alıp burada simülatörü inşa ederken, bugün tam tersi gerçekleşmiş oluyor.

2.6 MİLYAR EUROLUK SÖZLEŞME

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, kısa süre önce Türkiye'nin ilk millî jet eğitim uçağı HÜRJET'in 30 adetlik satışı için İspanya ile 2.6 milyar euroluk sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

Görgün “Türkiye’nin ilk millî jet eğitim uçağı HÜRJET, 30 adetlik ihracat paketiyle İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından resmen tercih edilerek savunma sanayiimiz adına tarihi bir ihracat başarısına imza atmıştır” demişti.

HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına ilişkin sözleşme, Türk ve İspanyol teknoloji şirketlerinin yakınlaşmasını ve yeni işbirliklerinin ortaya çıkmasını sağlamıştı.

DERGİ KAPAĞINA TAŞINMIŞTI

İspanya’nın köklü havacılık dergisi Avion Revue, sözleşmesi imzalanan ve 2028 yılından itibaren ülkedeki F-5 (AE.09) uçaklarının yerini alacak olan HÜRJET'i kapağına taşımıştı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, dergiye yaptığı açıklamada, 53 yıllık tecrübesiyle TUSAŞ'ın tasarım, üretim, test ve sertifikasyonu kapsayan uçtan uca uzmanlığıyla dünyanın önde gelen uçak üreticilerinden biri haline geldiğini ifade etmişti.

F-5M FİLOSUNDA YER ALACAK

HÜRJET, "Gelişmiş Uçuş Entegre Eğitim Sistemi - Entegre Eğitim Sistemi Programı" (ITS-C) kapsamında İspanya'nın F-5M ileri eğitim filosunun yerini alacak. Jetler, İspanyol havacılık ve savunma şirketlerinin katılımıyla İspanyol Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin gereksinimlerini karşılayacak şekilde özelleştirilecek.

2031’DE HİZMETE GİRMESİ BEKLENİYOR

İlk uçaklar Türkiye'deki TAI tesislerinde üretilecek ve ardından İspanya'daki Airbus Savunma ve Uzay tesislerinde, İspanya'da geliştirilen ekipmanlar ve güncellenmiş Entegre Eğitim Sistemi kabiliyetlerini içerecek şekilde dönüşümden geçecek. Teslimatların 2028 yılında başlaması ve ilk uçak grubunun 2029/2030 eğitim dönemi için alıştırma ve eğitime hazır hale getirilmesi planlanıyor. İspanyol konfigürasyonlu uçakların ise 2031 yılından itibaren hizmete girmesi bekleniyor.

