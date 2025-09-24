İspanya'dan 3,6 milyar euroluk paket! 45 adet Hürjet satın alacaklar

İspanya Bakanlar Kurulu, 2030 yılına kadar 168 yeni uçak ve helikopteri kapsayan 3,68 milyar euroluk daha geniş bir savunma modernizasyon girişiminin parçası olarak, Airbus Defence and Space'e Hürjet'in satın alınması için 1,04 milyar euro (1,2 milyar dolar) sıfır faizli kredi tahsis eden 848/2025 sayılı Kraliyet Kararnamesini onayladı.

YAŞLANAN F-5M FİLOSUNUN YERİNİ ALACAK

Hürjet, "Gelişmiş Uçuş Entegre Eğitim Sistemi - Entegre Eğitim Sistemi Programı" (ITS-C) kapsamında İspanya'nın F-5M ileri eğitim filosunun yerini alacak. Jetler, İspanyol havacılık ve savunma şirketlerinin katılımıyla İspanyol Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin gereksinimlerini karşılayacak şekilde özelleştirilecek.

İlk uçaklar Türkiye'deki TAI tesislerinde üretilecek ve ardından İspanya'daki Airbus Savunma ve Uzay tesislerinde, İspanya'da geliştirilen ekipmanlar ve güncellenmiş Entegre Eğitim Sistemi kabiliyetlerini içerecek şekilde dönüşümden geçecek. Teslimatların 2028 yılında başlaması ve ilk uçak grubunun 2029/2030 eğitim dönemi için alıştırma ve eğitime hazır hale getirilmesi planlanıyor. İspanyol konfigürasyonlu uçakların ise 2031 yılından itibaren hizmete girmesi bekleniyor.

TALAVERA LA REAL'DEKİ EĞİTİM OPERASYONLARI

Uçak, Savaş ve Saldırı Okulu'na ev sahipliği yapan Badajoz'daki Talavera la Real Hava Üssü'nde konuşlandırılacak. Program, tüm uçaklar için tam hayat döngüsü desteği ve eğitimini içeriyor.

TAI ile Airbus arasında Hürjet'in İspanya'ya ihracatını kolaylaştıracak ortaklık anlaşması, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) imzalanmış ve 30 uçaklık ilk anlaşma duyurulmuştu.

İSPANYA'NIN DAHA GENİŞ ASKERİ HAVACILIK MODERNİZASYONU

İspanya'nın onayladığı 3,68 milyar euroluk modernizasyon paketi şunları içeriyor:

45 Hurjet uçağı (1,04 milyar euro) - TAI/Airbus DS'den gelişmiş eğitim uçakları

18 adet C295 nakliye uçağı (520 milyon euro) - CN.235 ve T.12 Aviocar filolarının yerini alacak

32 adet NH90 helikopteri (1 milyar euro) - Üç askeri kolun tamamı için 3. aşama satın alımı

13 H135 helikopteri (100 milyon euro) - Deniz ve hava kuvvetleri eğitimi için 2. aşama

54 HELIPO hafif helikopter (920 milyon euro) - Çok amaçlı üniteler, muhtemelen H145M modeli

Altı H175 helikopteri (100 milyon euro) - HACES'in 48. Kanat'ın değiştirilmesi programı