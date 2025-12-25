Deprem sebebiyle beklemeye alınan “İlk Evim Arsa Projesi” yeni yılla birlikte hızlanacak. 235 bin hak sahibine arsa tahsisleri başlıyor.

Esma Altın / ANKARA - Hükûmetin konut kira ve satışlarındaki fiyat artışlarının enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik konut arzını artırıcı ve konuta erişimi kolaylaştırıcı uygulamalar kapsamında gündeme gelen İlk Evim Arsa Projesi hızlanacak. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sebebiyle geciken TOKİ’nin İlk Evim Arsa Projesi’ndeki hak sahipleri yaklaşık üç yıldır bekledikleri arsalarına bu yıl kavuşacak.

Başvuruların 2022’de alındığı, iki yıl önce de kuraları çekilerek 235 bin hak sahibinin belirlendiği proje kapsamında arsalar, hak sahiplerine 2026 yılı içinde teslim edilecek. Cumhurbaşkanlığının 2026 Yıllık Programında da “İlk Evim Arsa Projesi ile arsa üretim çalışmaları tamamlanacak, 235 bin hak sahibine ait arsaların tahsis işlemleri tamamlanarak vatandaşlara sunulacaktır” ifadesine yer verildi.

Bugüne kadar 107 bin 534 hak sahibi için imar planları tamamlandı, kalan hak sahiplerinin de kısa süre içinde tahsis işlemleri tamamlanacak. Projeye 700 binden fazla başvuru olmuş, 235 bin kişi kurada hak sahibi olmuştu.

Proje kapsamında, TOKİ tarafından verilecek arsa bedelinin yüzde 10’u sözleşme aşamasında peşin olarak tahsil edilecek. Bir yıl sonra ise taksit ödemeleri başlayacak. Taksitler 9 yıla bölünmüş olarak faizsiz şekilde ödenecek. Arsasına ev yapmak isteyen hak sahiplerine TOKİ tarafından proje desteği de verilecek. Bu arsalara yapılacak evler 150 metrekareyi geçemeyecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası