Çekmeköy’de lisede öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik, Konya’da defnedildi. Öğretmenin 11 yaşındaki oğlunun tabutu başındaki gözyaşları, yürek sızlattı. Fatma Nur öğretmeni uğurlamaya gelenler cami avlusundan dışarıya taştı.

İstanbul'da öğretmenlik yaptığı okulda öğrencisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Fatma Nur öğretmenin cenazesinde yürek dağlayan kare! Oğlu tabutu başından ayrılmadı

KONYA'DA DEFNEDİLDİ

Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 17 yaşındaki öğrenci F.S.B., öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile arkadaşı S.K.'yi (15) bıçaklayarak dehşeti yaşatmıştı. Korkunç saldırıda biyoloji öğretmeni Fatma Nur öğretmen hayatını kaybetmişti. Fatma Nur öğretmen için dün okulunda bir anma töreni düzenlemiş, yüzlerce öğrenci ve meslektaşı “Okulda ölmek istemiyoruz” sloganları atmıştı.

Fatma Nur öğretmenin cenazesinde yürek dağlayan kare! Oğlu tabutu başından ayrılmadı

ANNEYE GÖZYAŞLARI İÇİNDE VEDA

Fatma Nur öğretmen için bugün memleketi Konya’da cenaze töreni düzenlendi. Fatma Nur öğretmenin tabutu başında bekleyen 11 yaşındaki oğlu, görenlerin yüreğini dağladı. Öğretmen, öğle namazını müteakip Parsana Büyük Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Fatma Nur öğretmenin cenazesinde yürek dağlayan kare! Oğlu tabutu başından ayrılmadı

DÜN OKULUNDA ANILMIŞTI

44 yaşındaki öğretmen Fatma Nur Çelik, dün eğitim verdiği okulda düzenlenen törenle anılmıştı. Yüzlerce öğrenci, öğretmen ve sevenleri Fatma Nur öğretmene gözyaşları içinde veda etmişti.

Hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, yaşanan acı olaya ilişkin yaptığı açıklamada “Öğretmen Meslek Kanunu'nda öğretmenlerimize yönelik tehdit, hakaret ve her türlü cana kast edecek şeylere yönelik suçların cezasının artırılması için kanun teklifimiz TBMM'de. Aynı şekilde okullarımızdaki disiplin cezaları da ağırlaştırılacak” mesajını vermişti.

Fatma Nur öğretmenin cenazesinde yürek dağlayan kare! Oğlu tabutu başından ayrılmadı

NELER OLMUŞTU?

Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), 2 Mart'ta öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) bıçakla yaralamıştı. Öğretmenlerden Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekiplerince gözaltına alınan F.S.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası