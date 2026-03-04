Fatma Nur öğretmenin cenazesinde yürek dağlayan kare! Oğlu tabutu başından ayrılmadı
Çekmeköy’de lisede öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik, Konya’da defnedildi. Öğretmenin 11 yaşındaki oğlunun tabutu başındaki gözyaşları, yürek sızlattı. Fatma Nur öğretmeni uğurlamaya gelenler cami avlusundan dışarıya taştı.
- Öğretmen Fatma Nur Çelik, İstanbul'daki okulunda 17 yaşındaki öğrencisi F.S.B. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
- Saldırıda bir başka öğretmen ve bir öğrenci de yaralandı.
- Saldırgan öğrenci F.S.B. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Fatma Nur Çelik, dün okulunda düzenlenen anma töreninin ardından bugün memleketi Konya'da toprağa verildi.
- Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, öğretmenlere yönelik tehdit ve şiddet suçlarının cezalarının artırılması için kanun teklifi olduğunu ve okullardaki disiplin cezalarının ağırlaştırılacağını açıkladı.
İstanbul'da öğretmenlik yaptığı okulda öğrencisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.
KONYA'DA DEFNEDİLDİ
Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 17 yaşındaki öğrenci F.S.B., öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile arkadaşı S.K.'yi (15) bıçaklayarak dehşeti yaşatmıştı. Korkunç saldırıda biyoloji öğretmeni Fatma Nur öğretmen hayatını kaybetmişti. Fatma Nur öğretmen için dün okulunda bir anma töreni düzenlemiş, yüzlerce öğrenci ve meslektaşı “Okulda ölmek istemiyoruz” sloganları atmıştı.
ANNEYE GÖZYAŞLARI İÇİNDE VEDA
Fatma Nur öğretmen için bugün memleketi Konya’da cenaze töreni düzenlendi. Fatma Nur öğretmenin tabutu başında bekleyen 11 yaşındaki oğlu, görenlerin yüreğini dağladı. Öğretmen, öğle namazını müteakip Parsana Büyük Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
DÜN OKULUNDA ANILMIŞTI
44 yaşındaki öğretmen Fatma Nur Çelik, dün eğitim verdiği okulda düzenlenen törenle anılmıştı. Yüzlerce öğrenci, öğretmen ve sevenleri Fatma Nur öğretmene gözyaşları içinde veda etmişti.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, yaşanan acı olaya ilişkin yaptığı açıklamada “Öğretmen Meslek Kanunu'nda öğretmenlerimize yönelik tehdit, hakaret ve her türlü cana kast edecek şeylere yönelik suçların cezasının artırılması için kanun teklifimiz TBMM'de. Aynı şekilde okullarımızdaki disiplin cezaları da ağırlaştırılacak” mesajını vermişti.
NELER OLMUŞTU?
Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), 2 Mart'ta öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) bıçakla yaralamıştı. Öğretmenlerden Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekiplerince gözaltına alınan F.S.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.