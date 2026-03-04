C Grubu’nda son hafta oynanacak kritik karşılaşmada Gaziantep-Fenerbahçe karşı karşıya! Kupada yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe için Gaziantep deplasmanı öncesi '' Gaziantep-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?'' soruları gündeme geldi. İşte Gaziantep-Fenerbahçe şifresiz canlı yayın bilgileri...

Kupaya istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, ilk maçta aldığı yenilginin ardından toparlanarak sonraki iki karşılaşmasını kazandı. Ligde son haftalarda puan kayıpları yaşayan ve Avrupa arenasına veda eden İstanbul temsilcisi Türkiye Kupası için Gaziantep FK karşısında mücadele verecek. Peki, Gaziantep-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu Gaziantep-Fenerbahçe maçı ATV ekranlarından canlı izlenebilecek.

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Gaziantep Stadı’nda oynanacak Gaziantep-Fenerbahçe maçı 4 Mart Çarşamba akşamı saat 20.30’da başlayacak.

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Sakatlıkları devam eden Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo karşılaşmada forma giyemeyecek.

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇINDA TEDESCO NEDEN YOK?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Gaziantep deplasman kafilesinde yer almadı. Sağlık durumunun devam etmesi sebebiyle takımın başında sahaya çıkamayacak olan Tedesco’nun yokluğunda teknik ekip kulübede görev yapacak.

