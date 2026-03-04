Anadolu Ajansı
Türkiye Kupası'nda 4 maçın hakemi açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda 5 Mart Perşembe günü yapılacak 4'üncü ve son hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda 5 Mart Perşembe günü oynanacak 4'üncü ve son hafta karşılaşmalarının hakemlerini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Mart Perşembe günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.
B Grubu'nda 4'üncü ve son hafta karşılaşmalarının hakemleri şöyle:
20.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.30 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: Davut Dakul Çelik
20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu
20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Ömer Faruk Turtay
