Galatasaray'dan sezon başında Seie A takımlarından Udinese'ye kiralık giden Nicolo Zaniolo, İtalyan ekibindeki geleceğine dair açıklama yaparken; 2026 Dünya Kupası'nda oynama hedefinden bahsetti.

Bonservisi Galatasaray'da olan ve 2025-2026 sezonunda Udinese'de kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo, siyah-beyazlı takımda kalmak istediğinin sinyalini verdi.

"ÇOCUKLARIMA ÖREK OLMAK İSTİYORUM"

Sky Sport'a konuşan 26 yaşındaki futbolcu, ikinci çocuğunun dünyaya gelmesinin ardından olgunlaşmaya başlaması gerektiğini düşündüğünü belirterek, "Olgunlaşmak istiyorum ama kendim için değil, ailem için. Artık iki çocuğum var ve onlara örnek olmalıyım. Bu yüzden önce bir insan olarak, sonra da bir futbolcu olarak büyümek istiyorum" dedi.

Nicolo Zaniolo'nun güncel piyasa değeri 13 milyon euro.

"HEDEFİM DÜNYA KUPASI"

İtalya Milli Takımı'nın 26 Mart'ta Kuzey İrlanda ile oynayacağı 2026 Dünya Kupası play-off maçında kadroda olmayı hedeflediğini dile getiren Zaniolo, "Gattuso'nun beni kadroya çağıracağını umuyorum. Çağırmazsa da bir gün oraya ulaşmak için çalışmaya devam edeceğim. Hedefim Mart ayındaki play-off'larda ve Dünya Kupası'nda olmak" şeklinde konuştu.

İtalya Teknik Direktörü Gennaro Gattuso

"UDINESE'DE MUTLUYUM"

Kiralık olarak forma giyse de Udinese ile arasında güçlü bir bağ olduğunu vurgulayan İtalyan hücum oyuncusu, "Bu formaya çok minnettarım. Son 2 yıldır az ve kötü oynadım. Udinese bana inanan birkaç takımdan biriydi. Zamanı gelince, en açık şekilde görüşeceğiz çünkü burada mutluyum ve başka bir şey aramıyorum" ifadelerini kullandı.

Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic hakkında da konuşan Zaniolo, "Bana ikinci oğlu gibi davranıyor, lafını esirgemiyor, harika bir teknik direktör ve harika bir insan" sözlerini sarf etti.

25 MAÇTA 6 GOL

Galatasaray ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Zaniolo, Udinese'de forma giydiği 25 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

