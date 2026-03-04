SPOR SERVİSİ
UEFA duyurdu: Galatasaray'a verilen 'seyircisiz oynama' cezanın 3 nedeni
UEFA, Liverpool ile 18 Mart Çarşamba günü Anfield'da oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray'a seyircisiz oynama cezası verdi. Cezanın gerekçelerini açıklandı.
UEFA Disiplin Kurulu, Galatasaray'a 1 maç deplasmanda seyircisiz oynama cezası verirken; sarı-kırmızılı yönetim, cezanın ertelenmesi için başvuru yaptı.
- Galatasaray'a verilen 1 maç deplasmanda seyircisiz oynama cezanın gerekçesi; Juventus rövanşında yaşanan tribün olayları, meşale yakma ve sahaya yabancı madde atılması olarak açıklandı.
- Galatasaray yönetimi, cezanın ertelenmesi için başvuruda bulundu.
- Başvuru kabul edilirse, Galatasaray taraftarları 18 Mart Çarşamba günü Anfield'da yapılacak maçta tribünde yer alabilecek.
UEFA Disiplin Kurulu tarafından Galatasaray'a verilen '1 maç deplasmanda seyircisiz oynama' cezasının gerekçesi belli oldu.
CEZANIN 3 SEBEBİ
UEFA'nın açıklamasına göre; Torino'da oynanan Juventus rövanşında taraftarların neden olduğu tribün olayları ve taşkınlıklar, meşale yakma ve sahaya yabancı atılması nedeniyle ceza verildi.
GALATASARAY'DAN ERTELEME BAŞVURUSU
Sarı-kırmızılı yönetim, cezanın ertelenmesi yönünde başvuruda bulundu. Başvuru kabul edilirse, sarı-kırmızılı taraftarlar, 18 Mart Çarşamba günü Anfield'daki maçta tribünde yer alabilecek.
