UEFA, Liverpool ile 18 Mart Çarşamba günü Anfield'da oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray'a seyircisiz oynama cezası verdi. Cezanın gerekçelerini açıklandı.

UEFA Disiplin Kurulu tarafından Galatasaray'a verilen '1 maç deplasmanda seyircisiz oynama' cezasının gerekçesi belli oldu.

CEZANIN 3 SEBEBİ

UEFA'nın açıklamasına göre; Torino'da oynanan Juventus rövanşında taraftarların neden olduğu tribün olayları ve taşkınlıklar, meşale yakma ve sahaya yabancı atılması nedeniyle ceza verildi.

Galatasaray, 5-2'nin rövanşında deplasmanda 3-2 yenilse de, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmıştı.

GALATASARAY'DAN ERTELEME BAŞVURUSU

Sarı-kırmızılı yönetim, cezanın ertelenmesi yönünde başvuruda bulundu. Başvuru kabul edilirse, sarı-kırmızılı taraftarlar, 18 Mart Çarşamba günü Anfield'daki maçta tribünde yer alabilecek.

