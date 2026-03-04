Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş devam ederken Instagram’da yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Trump’ın sihirbazlık yaparak Hamaney ve Maduro’yu ortadan kaybettiğini konu alan bir yapay zeka videosu yayınlayan Milei, uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş beşinci gününde de devam ederken Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’den çok konuşulan bir paylaşım geldi.

YAPAY ZEKA VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Milei, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail’in bombalayarak öldürdüğü İran’ın dini lideri Hamaney ve ABD’nin alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu 'sihirbazlık' yaparak ortadan kaldırdığını konu alan bir yapa zekâ videosu paylaştı. Videoda Trump’ın sahneye çıkarak bir sihirbazlık gösterisi yaptığı, ardından Hamaney ve Maduro’yu sihirbazlık numarasıyla kaybettiği anlar yer aldı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei

Sosyal medyada hızla yayılan video binlerce yorum alırken, birçok kullanıcı da bir devlet başkanının böyle bir içerik paylaşmasının sakıncalı olduğunu savundu.

