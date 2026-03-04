Kaydet

Manisa’nın Gördes ilçesinde mücadele eden Gördes Altıntaş Spor Kulübünde antrenman sonrası düzenlenen doğum günü kutlaması görenleri hayrete düşürdü. Takım arkadaşları Mehmet İnce’yi koli bandıyla bağlayıp yere yatıran futbolcular, talihsiz gencin başından aşağı önce pasta döküp ardından yumurta kırarak sirke ile yıkadı. Kulüp yönetiminin takım ruhunu pekiştiren bir gelenek olarak tanımladığı o renkli ve bir o kadar da sert kutlama anları kameralara yansıdı.

