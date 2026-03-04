Terör soruşturması dahilinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yerine kayyum olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’un görev süresi 2 ay daha uzatıldı.

Mardin’de yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yerine, Bakanlık kararıyla Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyum olarak görevlendirilmişti.

İki ayda bir yenilenen görevlendirme süresi, 4 Mart 2026 tarihi itibarıyla yeniden değerlendirilerek iki ay daha uzatıldı. Karara göre Mardin Büyükşehir Belediyesindeki kayyum yönetimi mevcut görevine devam edecek.

NELER OLMUŞTU?

DEM Partili belediye başkanlarının görevde olduğu Mardin, Batman ve Halfeti Belediyeleri'ne kayyım atanmıştı. Kararı duyuran İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın "silahlı terör örgütüne üye olması suçundan yürütülen soruşturmaları nedeniyle" geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtilmişti.

3 BELEDİYEYE KAYYUM

Açıklamada Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp'in ve Karayılan'ın yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu'nun ilgili belediyelere kayyum olarak atandıkları belirtilmişti.

10 GÜN TOPLANMA YASAĞI

Kayyum kararının ardından polisin belediye binaları önünde barikatlarla önlem aldığı görülmüş, Valilik kararlarıyla Mardin, Batman ve Şanlıurfa genelinde 10 gün süreyle toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemler yasaklanmıştı.

Konuya ilişkin X hesabından açıklama yapan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, şunları söylemişti:

Asla pes etmek yok. Demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin!

