Mart ayının ortasına yaklaşılırken öğrenciler ve veliler eğitim takvimini mercek altına aldı. Öğrenci ve veliler ''13 Mart okullar tatil mi, yoklama alınacak mı, ders işlenecek mi?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte 2026 ikinci ara tatil tarihi...

Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım arasında yapıldı. Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başladı ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi başlarken şimdi de ara tatil dönemine yaklaşıldı. Peki, 13 Mart okullar tatil mi, yoklama alınacak mı, ders işlenecek mi?

13 MART OKULLAR TATİL Mİ?

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre 13 Mart Cuma günü okullar açık olacak. İkinci ara tatil 16 Mart Pazartesi günü başlayacağı için 13 Mart günü eğitim faaliyetleri normal şekilde devam edecek. Resmi bir tatil kararı bulunmadığı takdirde öğrenciler derslerine katılacak.

13 MART CUMA YOKLAMA ALINACAK MI, DERS İŞLENECEK Mİ?

13 Mart Cuma günü öğretim süreci devam ettiği için dersler planlandığı şekilde yapılacak. Öğretmenler tarafından yoklama alınacak ve devamsızlık bilgileri her zamanki gibi sisteme işlenecek.

Okula gitmeyen öğrenciler için geçerli mazeret bulunmadığı takdirde devamsızlık işlenecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılı ikinci dönem ara tatili 16 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek. Ramazan Bayramı da ikinci ara tatil haftasıyla aynı tarihlere denk geliyor.

13 Mart Cuma günü son ders zilinin çalmasının ardından öğrenciler hafta sonu tatiline girecek ve takip eden pazartesi günü ara tatil süreci başlayacak. Tatilin tamamlanmasının ardından öğrenciler 23 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte öğrenciler yaz tatiline çıkacak.

