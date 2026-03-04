Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek, 4'te 4 ile çeyrek finale adını yazdırdı. Karşılaşmaya damga vuran isim Barış Alper Yılmaz oldu. Sahada kaldığı 45 dakikaya 1 gol ve 1 asist sığdırmarı başaran milli oyuncu, kariyer rekoruna imza attı.

GÖKHAN KARATAŞ - Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü ve son haftasında Galatasaray, konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, takımına 3 puanı kazandıran isimlerin başında gelirken; Ankara Demirspor ile 3'üncü Lig'de 2017 yılında başlayan profesyonel kariyerinde bir ilk yaşadı.

Barış Aper Yılmaz, Alanya'da 6'ncı dakikada penaltıdan gol sevinci yaşadı.

ÇİFT HANEYE ULAŞTI

Alanyaspor maçının ilk 45 dakikasında görev alan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asist ile taraftarından alkış aldı. İkinci yarı öncesi yerini Noa Lang'a bırakan Barış Alper Yılmaz, bu sezon görev aldığı 37 maçtaki skor katkısını 10 gol, 14 asiste çıkardı. Müthiş bir istatistik yakalayan başarılı oyuncu, gol ve asist sayısında lk defa çift haneye ulaşmış oldu.

Barış Alper Yılmaz, uzatmada 3-2 kazanılan Juventus maçında 1 gol, 1 asistle oynadı.

37 MAÇTA 24 GOLE KATKI

Sadece 3 maç kaçıran Barış Alper, şu ana kadar 2739 dakika sahada yer aldığı 2025-2026 sezonunda; Süper Lig’de 6 gol ve 10 asist, Şampiyonlar Ligi’nde 1 gol ve 2 asist, Türkiye Kupası’nda 2 gol ve 2 asist, TFF Süper Kupa'da ise 1 gollük skor katkısı verdi.

Suudi Arabistan kulübü NEOM, sezon başında milli oyuncuyu ısrarla istemiş; Galatasaray, transfere onay vermemişti.

2024-2025'E DE DAMGA VURDU

Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon 48 maçta süre almış; 3833 dakikada 14 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

