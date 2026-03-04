Barış Alper Yılmaz'a 45 dakika yetti: Hem attı hem attırdı, rekor kırdı
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek, 4'te 4 ile çeyrek finale adını yazdırdı. Karşılaşmaya damga vuran isim Barış Alper Yılmaz oldu. Sahada kaldığı 45 dakikaya 1 gol ve 1 asist sığdırmarı başaran milli oyuncu, kariyer rekoruna imza attı.
- Barış Alper Yılmaz, Alanyaspor deplasmanında 1 gol ve 1 asist yaptı.
- Bu sezon 37 maçta 10 gol ve 14 asistlik skor katkısı veren Barış Alper Yılmaz, gol ve asist sayısında kariyerinde ilk defa çift haneye ulaştı.
- Barış Alper Yılmaz, bu sezon Süper Lig'de 6 gol 10 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol 2 asist, Türkiye Kupası'nda 2 gol 2 asist ve TFF Süper Kupa'da 1 gol attı.
GÖKHAN KARATAŞ - Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü ve son haftasında Galatasaray, konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, takımına 3 puanı kazandıran isimlerin başında gelirken; Ankara Demirspor ile 3'üncü Lig'de 2017 yılında başlayan profesyonel kariyerinde bir ilk yaşadı.
ÇİFT HANEYE ULAŞTI
Alanyaspor maçının ilk 45 dakikasında görev alan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asist ile taraftarından alkış aldı. İkinci yarı öncesi yerini Noa Lang'a bırakan Barış Alper Yılmaz, bu sezon görev aldığı 37 maçtaki skor katkısını 10 gol, 14 asiste çıkardı. Müthiş bir istatistik yakalayan başarılı oyuncu, gol ve asist sayısında lk defa çift haneye ulaşmış oldu.
37 MAÇTA 24 GOLE KATKI
Sadece 3 maç kaçıran Barış Alper, şu ana kadar 2739 dakika sahada yer aldığı 2025-2026 sezonunda; Süper Lig’de 6 gol ve 10 asist, Şampiyonlar Ligi’nde 1 gol ve 2 asist, Türkiye Kupası’nda 2 gol ve 2 asist, TFF Süper Kupa'da ise 1 gollük skor katkısı verdi.
2024-2025'E DE DAMGA VURDU
Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon 48 maçta süre almış; 3833 dakikada 14 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.