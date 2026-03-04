İhlas Haber Ajansı • Kastamonu
Sokak köpeklerinin saldırısı kamerada! Üzerlerine araba sürerek kurtardılar
Kaydet
Kastamonu’nun Budamış Mahallesi’nde sabah saatlerinde okula giden öğrencilere ve yol kenarında bekleyen bir kadına sokak köpekleri saldırdı. Çevredeki vatandaşların bağırarak ve araçlarını köpeklerin üzerine sürerek müdahale ettiği olayda, yere düşen talihsiz kadın şans eseri yara almadan kurtuldu. Bölge sakinlerinin "can güvenliğimiz yok" diyerek tepki gösterdiği o dehşet anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR