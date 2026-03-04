Kaydet

Kastamonu’nun Budamış Mahallesi’nde sabah saatlerinde okula giden öğrencilere ve yol kenarında bekleyen bir kadına sokak köpekleri saldırdı. Çevredeki vatandaşların bağırarak ve araçlarını köpeklerin üzerine sürerek müdahale ettiği olayda, yere düşen talihsiz kadın şans eseri yara almadan kurtuldu. Bölge sakinlerinin "can güvenliğimiz yok" diyerek tepki gösterdiği o dehşet anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

