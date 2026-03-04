Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye ile Kırgızistan arasında gençlerin kültürel ve sosyal deneyimlerini artırmayı amaçlayan “Türkiye-Kırgızistan Gençlik Değişimi Programı” için başvuruları kabul etmeye başladı. Program için seçilecek gençler Nisan ayında Kırgızistan’da çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklere katılacak. İşte, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kırgızistan Değişim Programı başvuru şartları, gerekli belgeler ve son başvuru tarihi...

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kırgızistan Değişim Programı 12 Nisan-17 Nisan 2026 tarihleri arasında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilecek. Programda gönüllülük faaliyetleri, ortak projeler ve kültürel paylaşımlar yer alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kırgızistan Değişim Programı başvuru şartları, gerekli belgeler ve son başvuru tarihi

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KIRGIZİSTAN DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru Şartları:

Yaş Aralığı: Başvuru tarihi itibarıyla 18–25 yaş arasında olmak (01.01.2001 – 31.12.2008 tarihleri arasında doğmuş olmak).

Eğitim Durumu: Üniversitelerin lisans, ön lisans veya lisansüstü programlarında kayıtlı öğrenci olmak veya bu alanlardan mezun olmak,

Dil Yeterliliği: Asgari düzeyde İngilizce dil yeterliliğine sahip olmak (Programa kabul alınması halinde yabancı dil bilgisi için teyit edici belge istenebilir veya bulunmaması halinde İngilizce mülakat gerçekleştirilebilir.),

Uluslararası Temsil Kabiliyeti: Uluslararası bir programda Türkiye’yi temsil edebilecek yetkinliklere sahip olmak,

Aktif Katılım: Sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerde aktif bir şekilde yer almak,

Gönüllülük Faaliyetleri: Gençlik merkezleri veya sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük faaliyetlerinde aktif rol alıyor olmak veya programın ardından rol alacağını taahhüt etmek,

Sağlık Durumu: Seyahat için engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

Yasal Durum: Yürürlükteki kanunlara göre herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN DEĞİŞİM PROGRAMI SON BAŞVURU TARİHİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kırgızistan Değişim Programı başvuruları 2 Mart 2026 tarihinde başladı. Başvurular 6 Mart 2026 günü saat 23:59’a kadar devam edecek.

Başvurular yalnızca e-Genç çevrim içi başvuru sistemi üzerinden kabul edilecek. Programa katılacak gençler 12 Nisan-17 Nisan 2026 tarihleri arasında Kırgızistan’da çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklere katılacaklar.



GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN DEĞİŞİM PROGRAMI GEREKLİ BELGELER

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kırgızistan Değişim Programı başvurularının kabul edilmesi halinde katılımcılardan öğrenci belgesi, diploma, yabancı dil belgesi (varsa), adli sicil belgesi ve gerekli diğer belgeler elektronik ortamda talep edilecek.

Ayrıca pasaportu olmayan katılımcılardan bir hafta içerisinde umumi (bordo) pasaport çıkartmaları istenecek olup pasaport masrafları katılımcının kendisi tarafından karşılanacak. Pasaportu olanların pasaport geçerlilik süresinin program bitiş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerlilik süresi olması gerekiyor.

ETKİNLİK PROGRAMI

Programın 1. Günü: Bişkek’e Varış ve Tanışma, Açılış ve Tanışma Toplantısı

(Proje tanıtımı, program akışı, güvenlik ve kültürel bilgilendirme), Kültürlerarası Tanışma Etkinliği (Türkiye ve Kırgızistan gençlerinin sunumları)

Programın 2. Günü: Bişkek Şehir Turu – Ortak Tarih ve Kimlik

Bişkek Şehir Turu (Rehberli)

• Ala-Too Meydanı

• Manas Heykeli

• Devlet Tarih Müzesi

• Zafer Meydanı (II. Dünya Savaşı Anıtı)

Kırgızistan Ulusal Akademisi / Kültür Merkezi Ziyareti (Ortak Türk tarihi ve Manas Destanı üzerine sunum)

Kırgız Geleneksel El Sanatları Atölyesi

(Komuz tanıtımı, keçe sanatı)

Programın 3. Günü: Ala Arça Milli Parkı – Doğa ve Kimlik Bilinci

Ala Arça Milli Parkı’na hareket

Ala Arça Milli Parkı Ziyareti

• Doğa yürüyüşü

• Çevre bilinci ve doğa–kültür ilişkisi üzerine atölye

Gençlik Çalışmaları Atölyesi

“Kültürel Mirasın Gelecek Nesillere Aktarımı”

Programın 4. Günü: Issık Göl – Türk Coğrafyasında Ortak Yaşam Kültürü

Issık Göl’e hareket

Issık Göl Çevresi Kültür Gezisi

• Göçebe yaşam kültürü tanıtımı

• Yurt (Bozüy) deneyimi

• Geleneksel Kırgız oyunları

Kültürel Paylaşım Gecesi

(Halk oyunları, müzik, şiir dinletisi)

Programın 5. Günü: Maarif Vakfı – Eğitim ve Gelecek Perspektifi

Türkiye Maarif Vakfı Okulu Ziyareti

• Eğitim sistemleri karşılaştırması

• Öğrenciler arası etkileşim

Ortak Proje ve Atölye Çalışması

“Türk Dünyasında Gençlik ve Kültürel Diplomasi”

Bişkek Yerel Pazar ve Sosyal Yaşam Gözlemi

Veda Gecesi

(Sertifika takdimi, kültürel sunumlar)

Programın 6. Günü: Kapanış ve Dönüş Hazırlığı

→ Genel Değerlendirme Toplantısı

(Proje kazanımları, geri bildirimler)

Türkiye’ye dönüş uçuşu

