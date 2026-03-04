Bahçıvanların en büyük korkusu olan tırtıllar yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken, uzmanlar önemli bir uyarıda bulundu. İngiltere’de Kraliyet Bahçıvanlık Derneği (RHS) ve Yaban Hayatı Vakıfları, tırtılların bitkileri yemesinin, sağlıklı bir şekilde gelişip kelebeğe dönüşmeleri için kritik önem taşıdığını belirtti.

Dailymail’in aktardığına göre, tırtılların ve besledikleri bitkilerin sayısı 1960’lardan bu yana yaklaşık üçte bir oranında azalmış durumda. RHS Kıdemli Yaban Hayatı Uzmanı Helen Bostock, “Bahçelerde güveler uzun süredir göz ardı edildi. Ancak tırtılların ve güvelerin değerini anlamak, bahçelerde biyolojik çeşitliliği artırabilir” diyor. Tırtılların bazıları birçok bitkiyle beslenebilirken, bazıları yalnızca belirli türlerle yetiniyor. Yetişkin güvelerin bir kısmı ise tırtıllık döneminde biriktirdikleri besin rezervleriyle hayatını sürdürüyor.

BU BİTKİLER DİKİLMELİ

Uzmanlar, bahçe sahiplerine söğüt, hanımeli, yüksükotu, mercanköşk, tatlı roka, tütün bitkisi, yasemin ve beyaz karanfil gibi tırtıl ve gececi kelebek dostu bitkiler dikmelerini öneriyor. Böylece hem tırtılların sağlıklı şekilde gelişmesi hem de gece güvelerinin beslenmesi sağlanabilir. Güveler, sadece tozlaşmada değil, kuşlar ve yarasalar gibi birçok tür için de hayati bir besin kaynağı oluşturuyor.

YAPRAKLARDA OLUŞAN BİRKAÇ DELİK, EKOSİSTEMİ DESTEKLİYOR

Kampanyanın internet sitesinde yer alan açıklamada, “Güveler önemli tozlayıcılardır ve diğer yaban hayatı için hayati besin kaynağıdır. Bahçenizde çiçek sağlayarak onları destekleyebilir, ancak en çok faydayı tırtıllarına da izin vererek sağlarsınız” ifadeleri yer alıyor. Uzmanlar, yapraklarda birkaç delik oluşmasının başarısızlık değil, ekosistemi desteklemenin göstergesi olduğunu vurguluyor.

