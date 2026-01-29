2218-Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2025 yılı başvuru sonuçları açıklandı! Duyuruda; "TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2218–Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2025 yılı başvuru sonuçları açıklanmıştır. " denildi.

BAŞVURU SONUÇ DUYURUSU

Yapılan açıklamada, "Program kapsamında; ülkemizin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda, doktora sonrası araştırmacıların bilimsel üretkenliğini artırmak, ulusal iş birliklerini güçlendirmek ve alanlarında yenilikçi yöntem ve yaklaşımlar edinerek akademik yetkinliklerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla; Türkiye’deki yükseköğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu araştırma enstitüleri, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoparklardaki şirketlerde yürütülecek araştırma projelerine destek verilmektedir.

Bu program kapsamında verilen destekler aşağıdaki gibidir.

Araştırma bursu,

Araştırma desteği,

İsteğe bağlı sigorta bursu.

Bu kapsamda alınan 2218–Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2025 yılı başvurularının bilimsel değerlendirme sonuçları belli olmuştur. Başvuru sahipleri, başvuru durumlarıyla ilgili sonucu BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi’nden kullanıcı girişi yaparak “Başvurularım” alanından görebilirler.

Desteğe hak kazanan adaylarımıza desteği başlatmayla ilgili bilgilendirme e-posta yoluyla iletilecek, reddedilen başvuru sahiplerine ise ret gerekçeleri iki hafta içerisinde bildirilecektir." denildi.

