Altın fiyatları yatırımcının "güvenli limanı" olmaya devam ediyor. 2025'te rekor kırmaya doymayan altın, 2026 yılında da yükselişini sürdürüyor.

GRAM 1 AYDA 1.350 LİRA YÜKSELDİ Yeni yıla 6 bin lira sınırında giren altının gram fiyatı, bugün 7 bin 349 lirayla rekor kırdı. Böylece gram altın yılın ilk ayında 1.350 lira yükseliş kaydetti.



ONS ALTININ 1 AYLIK YÜKSELİŞİ Yıla 4 bin 319 dolar seviyesinde başlayan ons altın ise 5 bin 266 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ons altının 1 aylık yükselişi ise yaklaşık 950 dolar oldu.



DEV BANKALARDAN 2026 TAHMİNLERİ Bu yıl gram altında 5 haneli rakamlar konuşulurken, dünyaca ünlü bankalardan yeni tahminler peş peşe geldi. Deutsche Bank, Societe Generale, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citi Research, JP Morgan gibi bankalar 2026 altın tahminlerini güncelledi. İşte dev bankaların 2026 altın tahminleri: 👇

DEUTSCHE BANK Almanya'nın önde gelen bankalarından Deutsche Bank, 2026 için ons altın tahmini 6 bin dolar olarak açıkladı.

MORGAN STANLEY ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley de ons altın tahminini yukarı çekti. Banka 2026’nın ikinci yarısı için hedef fiyatını ons başına 5 bin 700 dolar olarak belirledi.

GOLDMAN SACHS Bir diğer ABD'li banka Goldman Sachs da tahminini 500 dolar yükseltti. Dev banka, Aralık 2026 için ons başına altın hedefini 4 bin 900 dolardan 5 bin 400 dolara çıkardı.

JP MORGAN Dünyanın en büyük bankası olarak bilinen ABD'li JP Morgan'ın 2026 ons altında tahmini 5 bin dolar.

SOCIETE GENERALE Fransız Societe Generale yıl sonu ons altın tahminini 1.000 dolar yükseltti. Dev banka tahminini 5 bin dolardan 6 bin dolara çıkardı.

CITI Citi, 0–3 aylık temel senaryosu kapsamında altın için hedef fiyatını ons başına 5 bin dolar açıkladı.

