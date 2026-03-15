İLAN

T.C. İSTANBUL 10. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/697 Esas

DAVALI : MOHAMAD ALCHIBANI Hırka-İ Şerif Mah. Gül Dede Sk. No:16 İç Kapı No:1Fatih/ İSTANBUL

Davacı Dalya Zaidan ile davalı Mohamad Alchibani arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasında dava dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

DavalıMOHAMAD ALCHIBANI; Mazeretiniz olmaksızın 09/07/2026 günü saat 10:20'de yapılacak olan ön inceleme duruşmasına gelmediğini taktirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilebileceği, taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, davetiyenin tebliğinden itibaren dilekçenizde gösterdiğiniz belgeleri sunmak veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için gereken açıklamayı yapmak üzere tarafınıza 2 haftalık kesin süre verildiği, kesin süreye uyulmaması halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu HMK'nın 139 ve 150. maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.13/03/2026