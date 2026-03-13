İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi araçlara sonradan takılan multimedya ve ses sistemleri konusunda vatandaşları uyardı. Çiftçi araçların orijinal fabrikadan çıkan donanımlarıyla kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığını belirterek, sorunların genellikle sonradan yapılan eklemelerden kaynaklandığını vurguladı. Yapılan açıkalamayla ''Sonradan takılan multimedya yasak mı, cezası var mı?'' sorusu da gündeme geldi.

Kanun değişikliğiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan düzenlemeler, sürücülerin dikkatinin dağılmasını önlemeyi ve trafikte güvenliği artırmayı amaçlıyor. Orijinal sistemler dışında yapılan eklemeler hem sürücüyü hem de diğer yol kullanıcılarını risk altına sokabiliyor. Peki, sonradan takılan multimedya yasak mı, cezası var mı? İşte İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin konuya ilişkin açıklamaları...

SONRADAN TAKILAN MULTİMEDYA YASAK MI?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araçlara sonradan takılan multimedya sistemleri konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık açıklamasına göre, araçların orijinal fabrikadan çıkan ekran ve ses sistemlerinin kullanımı serbest. Araçlara sonradan eklenen sistemlerin sürücünün dikkatini dağıtması veya çevredeki vatandaşları rahatsız etmesi durumunda sorunların ortaya çıktığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise; "Örnek veriyorum, aracın orijinalliğinde olmadığı halde tablet takmak ve bunun üzerinden video oynatmak veya görüntü sistemlerini izlemek, bu şekilde sürücünün veya yanında bulunan kişinin dikkatinin dağılması, bu Kanun'la yine yasaklanan durumlardan birisi. Bu şekilde duruma Kanun, 21 bin lira ceza öngörüyor. Diyelim ki aracın içerisine hoparlörler taktırdı, amfi taktırdı, bununla beraber sesleri yükseltti, yani aracın orijinalinde olmayan ilaveler yapılması durumunda da 21 bin lira gibi bir ceza öngörülüyor." ifadelerine yer verdi.

Bakan Çiftçi ayrıca araçlarda multimedya ekranlarının bulunmasıyla ilgili ''Bununla müzik dinleyebiliyorsunuz, navigasyon olarak kullanabiliyorsunuz. Değişik maksatlarla kullanılıyor. Bunların da araçlarda orijinal haliyle takılı olması durumunda herhangi bir problem yok." dedi.

ARACA SONRADAN TAKILAN EKRANLARIN CEZASI VAR MI?

Kanun değişikliği ile birlikte, aracın orijinalinde bulunmayan ekran, hoparlör veya amfi gibi ek donanımların kullanımı belirli şartlara bağlandı.

Sürücünün veya yanında oturan kişinin dikkatinin dağılmasına yol açacak şekilde ekran izlemek veya yüksek sesle müzik dinlemek, 21 bin TL’ye kadar idari para cezasını beraberinde getirebiliyor.

Başkalarını rahatsız edecek şekilde ses sistemleri kullanılması durumunda ise ceza 3 bin TL olarak uygulanacak.

MULTİMEDYA EKRAN YASAK MI?

Araçlarda multimedya ekranlar yasak değil. Orijinal sistemler serbestçe kullanılabilirken, araç içine sonradan takılan tablet veya ekranlar, sürücünün dikkatini dağıtacak biçimde kullanılmamalı.

Bakan Çiftçi, vatandaşların bu sistemleri kanuna uygun hale getirmeleri için 1 Nisan’a kadar süre bulunduğunu ve 1 Nisan'dan sonra mevzuata aykırı kullanımın yaptırıma tabi olacağını hatırlattı.

