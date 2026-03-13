2026 yılı için duyurulan 500 bin TL çeyiz desteği başvuru ekranı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen “İki İnsan Bir Hayat” projesi kapsamında verilecek geri ödemesiz çeyiz yardımı için başvuru şartları, kimlerin başvurabileceği ve başvuru süreci merak ediliyor.

500 BİN TL ÇEYİZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yürütülen “İki İnsan Bir Hayat” projesi kapsamında sağlanacak 500 bin TL’lik çeyiz desteği için başvuruları gün içerisinde başlayacak.

13 Mart 2026 tarihinde başlayacağı duyurulan projeye başvurular, belirlenen takvim doğrultusunda 31 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Destekten yararlanmak isteyen adaylar başvurularını Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru sürecinde adaylardan kimlik, gelir ve evlilik durumuna ilişkin çeşitli bilgiler talep ediliyor.

“İki İnsan Bir Hayat” projesinin Türkiye genelinde 81 ilde uygulanacağı açıklandı. Proje kapsamında yapılacak yardımların ise hayırseverlerin katkılarıyla finanse edileceği ifade edildi. Bu destekle birlikte özellikle ekonomik açıdan zorlanan gençlerin evlilik sürecine daha kolay başlaması hedefleniyor.

500 BİN TL ÇEYİZ YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Çeyiz desteği programından yararlanabilmek için belirli şartların sağlanması gerekiyor. Proje kapsamında başvurular, 18 ile 35 yaş aralığında bulunan ve Türkiye’de ikamet eden gençler için alınacak. Başvuruda bulunacak kişilerin nişanlı olması ve ilk evliliklerini yapacak olmaları da şartlar arasında yer alıyor. Proje kapsamında, Türkiye'de ikamet eden yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlerin evlilik sürecine destek verilecek, başta ev eşyası olmak üzere çeşitli ihtiyaçları karşılanacak.

Destekten yararlanacak kişiler için bir diğer önemli kriter ise gelir durumu. Buna göre başvuru yapacak çiftlerin hane gelirinin iki asgari ücret toplamını geçmemesi gerekiyor. Projeden faydalanmaya hak kazanan ve 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren nikahlarını müftülüklerde kıydıran çiftlere, 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak.

500 BİN TL ÇEYİZ DESTEĞİ SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Türkiye Diyanet Vakfı tarafından değerlendirme aşaması başlayacak. Başvurular; yaş, gelir durumu, sosyal ihtiyaç ve belgelerin doğruluğu gibi kriterler dikkate alınarak incelenecek.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre çeyiz desteği başvurularının sonuçları 4 Mayıs ile 8 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanacak.

