Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, İstanbul'daki yeni evine taşındı. Alışveriş merkezi üzerinde bulunan 3+1 daireyi tercih eden Kante, kulübün sunduğu asistan teklifini ise reddetti.

Sarı-lacivertlilerin yeni transfer N'Golo Kante, sarı-lacivertlilerdeki görevine devam ederken İstanbul'daki yaşamını da kurmaya başladı.

3+1 DAİREDE OTURUYOR

Deneyimli futbolcunun, şehrin merkezine yakın ve altında alışveriş merkezi bulunan 3+1 bir daireyi tercih ettiği öğrenildi. Yıldız ismin, bu sayede günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabileceği bir yaşam alanı oluşturduğu belirtildi.

"KENDİ İŞİMİ KENDİM HALLEDEBİLİRİM"

Vole'den Onur Tuğrul'un aktardığı bilgilere göre; kulüp yönetimi, Kante'ye yaşamını kolaylaştırmak amacıyla asistan desteği ve çeşitli özel hizmetler sunarken, Fransız yıldız bu teklifleri bir bir reddetti.

Kante’nin, “Birine iş çıkarmayı sevmem, kendi işimi kendim halledebilirim” sözleriyle nazikçe cevap verdiği ifade edildi.

