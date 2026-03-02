Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak, art arda ikinci maçında da 2 puan bıraktı. Karşılaşma sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ve Fransız yıldız N'Golo Kante, eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.

Süper Lig 24'üncü hafta mücadelesinde lider Galatasaray, sahasında Alanyaspor engelini 31'lik skorla geçerken; Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde Al-Ittihad'dan kadrosuna kattığı N'Golo Kante, Antalya'da da beklentileri karşılayamadı.

Viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle takımın başında yer alamayan teknik direktör Domenico Tedesco, ilk 11'de görev verdiği Fransız orta saha oyuncusunu 90 dakika sahada tutması kararı nedeniyle eleştiri aldı.

2,5 yıllık anlaşma sağlanan n'Golo Kante'ye, 14 milyon 400 bin euro imza parası verildi.

"ÖNEMLİ OLAN KANTE'Yİ KAZANMAK MI?"

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, "Mecbur musun yürüyen Kante’ye" başlıklı yazısında, "Tedesco büyük yanlışlarına devam edince Fenerbahçe, hediye puanlarla lig yarışından uzaklaşıyor. Bir maçın planlamasını önceden doğru yapmak lazım. Takım zaten yorgun. Mutlak kazanılması gereken bir deplasman maçı oynayacaksın. Mecbur musun yürüyen Kante'ye görev verip 90 dakika sahada tutmaya. Önemli olan bu maçı hasarsız geçmek mi yoksa Kante'yi kazanmak mı?" ifadelerini kullandı.

