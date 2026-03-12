Irak’tan gelen iddiaya göre, Kerkük petrolü IKBY boru hattı üzerinden Türkiye’nin Ceyhan Limanı’na günlük 600 bin varile kadar yeniden ihraç edilecek. Ancak IKBY yetkilileri bu anlaşmayı yalanladı.

Irak Petrol Bakanlığı kaynakları, Kerkük petrolünün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) boru hattı üzerinden Türkiye’nin Ceyhan Limanı’na günlük 600 bin varile kadar yeniden ihraç edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını öne sürdü.

Bakanlık Sözcüsü Sahib Bezzun, Rudaw TV’ye yaptığı açıklamada, "Kerkük petrolünün IKBY üzerinden Türkiye’nin Ceyhan Limanı’na ihracatı yeniden başlıyor. Bu sadece bir talep değil, aynı zamanda bir anlaşmadır" dedi.

Bezzun, ABD ve Israil’in İran’a karşı yürüttüğü operasyonlar nedeniyle Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının Bağdat’ı farklı güzergahlar aramaya zorladığını vurguladı. Bu kapsamda, Bağdat’ın Ceyhan’a bağlanan boru hattını kullanmak için IKBY’den resmi onay talep ettiği kaydedildi.

SAHADA ZİYARETLER YAPILACAK

Bölgesel çatışma nedeniyle Irak Petrol Bakanlığı ile IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında ortak bir komite kurulmasına karar verildiği, komitenin boru hatlarının teknik ve lojistik durumunu incelemek için sahada ziyaretler yapacağı ifade edildi.

Bezzun, “Daha önce günde yaklaşık 230 bin varil petrol, IKBY depolama tesislerine gönderiliyordu. Yeni anlaşma kapsamında hattın günlük 600 bin varillik tam kapasiteyle çalıştırılması ve ileride kapasitenin artırılması planlanıyor” dedi.

IKBY'DEN YALANLAMA

Ancak IKBY’den bir yetkili, bu iddiayı reddederek, petrol sahaları için güvenlik garantileri ve ABD dolarına erişim gibi şartların henüz sağlanmadığını dile getirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası