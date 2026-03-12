"Kerkük petrolü Ceyhan'a akacak" iddiası! IKBY'den açıklama geldi
Irak’tan gelen iddiaya göre, Kerkük petrolü IKBY boru hattı üzerinden Türkiye’nin Ceyhan Limanı’na günlük 600 bin varile kadar yeniden ihraç edilecek. Ancak IKBY yetkilileri bu anlaşmayı yalanladı.
- Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük petrolünün IKBY üzerinden Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na ihraç edilmesinin yeniden başladığını ve bunun bir talep değil anlaşma olduğunu belirtti.
- Bakanlık sözcüsü, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının Bağdat'ı farklı güzergahlar aramaya zorladığını ve Ceyhan'a bağlanan boru hattını kullanmak için IKBY'den resmi onay talep edildiğini kaydetti.
- Bakanlık, daha önce günde yaklaşık 230 bin varil petrol gönderilirken, yeni anlaşma ile hattın günlük 600 bin varil kapasiteyle çalıştırılacağını ve ileride kapasitenin artırılacağını planladıklarını ifade etti.
- Bölgesel çatışma nedeniyle Irak Petrol Bakanlığı ile IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında ortak bir komite kurulmasına karar verildiği ve bu komitenin sahada incelemeler yapacağı belirtildi.
- IKBY'den bir yetkili ise, petrol sahaları için güvenlik garantileri ve ABD dolarına erişim gibi şartların henüz sağlanmadığını belirterek iddiayı reddetti.
Irak Petrol Bakanlığı kaynakları, Kerkük petrolünün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) boru hattı üzerinden Türkiye’nin Ceyhan Limanı’na günlük 600 bin varile kadar yeniden ihraç edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını öne sürdü.
Bakanlık Sözcüsü Sahib Bezzun, Rudaw TV’ye yaptığı açıklamada, "Kerkük petrolünün IKBY üzerinden Türkiye’nin Ceyhan Limanı’na ihracatı yeniden başlıyor. Bu sadece bir talep değil, aynı zamanda bir anlaşmadır" dedi.
Bezzun, ABD ve Israil’in İran’a karşı yürüttüğü operasyonlar nedeniyle Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının Bağdat’ı farklı güzergahlar aramaya zorladığını vurguladı. Bu kapsamda, Bağdat’ın Ceyhan’a bağlanan boru hattını kullanmak için IKBY’den resmi onay talep ettiği kaydedildi.
SAHADA ZİYARETLER YAPILACAK
Bölgesel çatışma nedeniyle Irak Petrol Bakanlığı ile IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında ortak bir komite kurulmasına karar verildiği, komitenin boru hatlarının teknik ve lojistik durumunu incelemek için sahada ziyaretler yapacağı ifade edildi.
Bezzun, “Daha önce günde yaklaşık 230 bin varil petrol, IKBY depolama tesislerine gönderiliyordu. Yeni anlaşma kapsamında hattın günlük 600 bin varillik tam kapasiteyle çalıştırılması ve ileride kapasitenin artırılması planlanıyor” dedi.
IKBY'DEN YALANLAMA
Ancak IKBY’den bir yetkili, bu iddiayı reddederek, petrol sahaları için güvenlik garantileri ve ABD dolarına erişim gibi şartların henüz sağlanmadığını dile getirdi.