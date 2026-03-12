Volkswagen ID.3 kabuk değiştiriyor: Yeni isim ve büyük güncelleme yolda
Volkswagen, elektrikli hatchback modeli ID.3 için kapsamlı bir yenilenme sürecine girdi. Alman otomobil devi, satış rakamlarını canlandırmak ve kullanıcı geri bildirimlerini karşılamak amacıyla ID.3'ü sadece teknik olarak güncellemekle kalmıyor, aynı zamanda model isimlendirmesinde de stratejik bir değişikliğe gidiyor.
Volkswagen, elektrikli mobilite stratejisinde yeni bir sayfa açıyor. Markadan yapılan resmi açıklamaya göre, çok sevilen ID.3 modelinin halefi "ID.3 Neo" ismini alacak. Bu isim değişikliği sadece bir makyaj değil, aynı zamanda araçtaki dijital ve yapısal evrimin bir simgesi olarak öne çıkıyor. Ayrıca ID.4, ID.5 ve ID.7 modelleri de kapsamlı dijital güncellemelerle tazeleniyor.
KARŞINIZDA ID.3 NEO
Volkswagen, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak ID.3 modelini baştan aşağı dijitalleştirdi. Yeni ismiyle ID.3 Neo, markanın en güncel yazılım mimarisini temsil ediyor.
Yeni nesil batarya yönetim sistemleri ve verimlilik artışıyla menzil optimize ediliyor. İç mekanda kullanılan materyal kalitesi artırılırken, kullanıcı arayüzü tamamen yenilendi.
Ayrıca, aracın bataryasının harici cihazlara güç sağlamak için kullanılmasını sağlayacak bir araçtan şarj çıkışı da eklenecek. Volkswagen, seyahat asistanı ve tek pedallı sürüş modu gibi yeni işlevlerin eklenebileceğini belirtiyor.
Araç ayrıca, sahiplerinin akıllı telefonlarını akıllı saatlerini kullanarak aracı kontrol edebilmeleri için yeni bir dijital anahtar seçeneğine de sahip olacak.
NUMARALI SİSTEM SON MU BULUYOR?
ID 3 Neo'nun ufak çaplı marka değişikliği sürpriz oldu. Volkswagen daha önce ID serisinde kullanılan numaralandırma sisteminden vazgeçip model isimlerine geri döneceğini doğrulamış olsa da (yakında piyasaya sürülecek ID Polo ve ID Cross'ta görüldüğü gibi), ID 3'ün adını koruyacağı bekleniyordu.
Markanın ID.4 modelinin de bu yıl sonunda kapsamlı bir makyajdan geçerek ID Tiguan olarak yeniden adlandırılması bekleniyor
ID.POLO, ID.POLO GTI , ID.CROSS DA GÜNCELLEMEYLE GELECEK
Küçük ve kompakt araç segmentlerindeki yeni Volkswagen elektrikli modelleri ID.Polo, ID.Polo GTI, ID.Cross bu yeni yeniliklerle piyasaya sürülecek.