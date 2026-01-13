Türkiye Diyanet Vakfı, “İki İnsan Bir Hayat” kampanyasıyla ihtiyaç sahibi gençlere çeyiz desteği vererek evlilik sürecine sürdürülebilir destek sağlamayı hedefliyor. Vakıf ayrıca, 2025’te 149 ülkede 50 milyondan fazla kişiye insani yardım da ulaştırdı.

Emrah Özcan / ANKARA - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, vakfın 2025 yılı faaliyetleri ile 2026 hedeflerini açıkladı. Bu yıl “İki İnsan Bir Hayat” sloganıyla başlatılacak kampanyaya dikkat çeken Turan, ihtiyaç sahibi gençlere evlilik sürecinde kalıcı ve sürdürülebilir destek sağlamayı planladıklarını bildirdi.

Yeni evlenecek çiftlere 500 bin liralık hibe verileceğini açıklayan Turan “Proje kapsamında Türkiye’de ikamet eden yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi 18-35 yaş aralığındaki gençlere çeyiz desteği sağlamayı ve çiftlerin nikah törenini yapmayı hedefliyoruz. Yardımlar hayırseverler tarafından karşılanacak. Başvurular 13 Mart’ta başlayacak, 31 Mart’ta sona erecek. Hane geliri iki asgari ücreti geçmeyecek” dedi.

2,1 MİLYONA ULAŞILDI

TDV, 2025 yılı boyunca 149 ülkede 50 milyon 773 bin 77 ihtiyaç sahibine ulaştı. Vakıf Genel Müdürü İzani Turan “Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar” şiarıyla Ramazan ve Kurban Bayramı organizasyonları, Gazze’ye insani yardımlar, afet çalışmaları, su kuyuları, yetim destekleri ve eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Turan “7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de 9 milyon 154 bin 574 kişiye, toplam 42 milyon 600 bin dolar değerinde yardım yapıldı.

Suriye’de 1 milyon 163 bin 500, Sudan, Yemen ve Arakan’da 88 bin 523 kişiye insani yardım sağladık. 81 ilde kurulan hayır çarşılarından 192 milyon TL gelir elde edildi. Bu kaynağı Gazze’nin yaralarını sarmak için kullanıyoruz. Ramazan ayında 83 ülkede 2 milyon 156 bin kişiye yardım götürüldü” dedi. Vekâlet yoluyla kurban kapsamında 81 ülkede 898 bin 450 hisse kesildiğini aktaran Turan şöyle konuştu: 1 milyon 185 bini mazlum Filistinli olmak üzere toplam 37 milyon 285 bin 675 ihtiyaç sahibine ulaştık. 2025’te Gazze’de gıda, sıcak yemek, su, kıyafet, barınma, bebek maması ve hijyen desteğiyle 4 milyon 487 bin 287 kişiye yardım sağladık.

281 KÜTÜPHANEYE 70 BİN 264 KİTAP

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, ‘Unutursan Yetim Kalır Projesi’ne de değindi. Proje doğrultusunda, yurt içinde ve yurt dışında 36 bin 688 öksüz ve yetime aylık nakdî destek, eğitim, barınma ve kıyafet yardımı ulaştırdıklarını bildirdi. Turan “Hediyem Kitap Olsun Projemizle ise 2025 yılında yurt içinde 281 kütüphaneye 70 bin 264 kitap desteği verdik. Hediyem Kur’ân Olsun Projemiz kapsamında da yurt içinde ve yurt dışında 95 bin 915 Kur’ân-ı kerim dağıttık. Yurt içi ve uluslararası 22 burs ve destek programı/projesi çerçevesinde 8 bin 39 öğrenciye, yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğümüz çeşitli eğitim çalışmalarıyla ise toplamda 45 bin 192 öğrenciye destek olduk” açıklamalarında bulundu.

