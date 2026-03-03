Akdeniz Bölgesi’nde yaklaşık 10 gündür etkisini sürdüren poyraz sonrasında Akdeniz'deki en büyük denizanası türü Kızıldeniz’den Antalya Körfezi'ne geldi. Uzmanlar, düdüklü tencere büyüklüğünde, ağırlığı 10 kilograma kadar ulaşabilen denizanaları görüntülediklerini söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Konyaaltı sahilinde dalış gerçekleştirdi. Prof. Gökoğlu, 10 gündür devam eden poyraz nedeniyle, Akdeniz'deki en büyük denizanası türünün (Rhopilema nomadica) akıntıyla birlikte Antalya Körfezi'ne girdiğini duyurdu.

“BU EN BÜYÜK DENİZANASI TÜRÜ”

Görülen denizanalarının düdüklü tencere büyüklüğünde ve yaklaşık 10 kilogram ağırlığında olduğunu söyleyen Gökoğlu, "Akdeniz'deki en büyük denizanası türü bu. Doğu Akdeniz'de çoğalıyorlar ve batıya doğru akıntılar ile sürükleniyorlar. 10 gündür süredir sürekli poyraz estiği için açıktan ana akıntılarla sürüklenen denizanaları körfez içerisine girdi" dedi.

“KÖRFEZDE ÇOK MİKTARDA VAR”

Gökoğlu, Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen denizanalarının geçiş döneminin başladığını ifade ederek şunları söyledi:

Doğu Akdeniz'de çoğalıyorlar ve batıya doğru akıntılar ile sürükleniyorlar. Bu sürüklenmede geçen sene bu geçiş olmadı. Geçen sene geçtiyse açıktan geçti. Çünkü geçen sene poyraz olmadı ama şu anda bir hafta, 10 gündür süredir sürekli poyraz estiği için açıktan ana akıntılarla sürüklenen denizanaları körfez içerisine girdi. Çok miktarda şuanda Antalya körfezinde denizanası var. Biz dün dalış yaptık , dalışlar sırasında denizanaları ile karşılaştık ve görüntüledik.

Nisanın ortası mayısın başı gibi bu geçişin tamamlanacağını belirten Göloğlu, tehlikenin de ortadan kalkacağını işaret etti.

"ESAS TEHLİKE BALIKÇILAR İÇİN”

Gökoğlu, "Esas tehlike balıkçılar için. Çünkü bunlar ağlarda biriktiği zaman özellikle trol ağlarında çok miktarda çıktığı zaman yakıt gücünü arttırır. Motorun onu çekmesi için ağı suyun altından zorlanıyor bunun haricinde de balık ağlarında seçiciyi azaltıyor, yani ufak balıkların dahi yakalanmasına sebep oluyor” dedi.

TEMAS HALİNDE NE YAPILMALI?

Gökoğlu, denizanalarına temas halinde uygulanması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

Temas halinde amonyak kullanmaları gerekiyor. Bunun haricinde sıcak su uygulamaları lazım. Sıcak uygulama yapsınlar. Birde antiistemanik kremler var onları sürsünler. Denize girenler, balıkçılar dikkat etsinler. Bundan sonra biraz daha yoğun bir geçiş olacak.

