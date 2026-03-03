TOKİ Ankara kura sonuçları isim isim açıklanıyor! Ankara canlı yayın ve asil-yedek liste sorgulama ekranı
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında TOKİ Ankara kura sonuçları açıklanıyor. Türkiye genelinde en fazla başvuru yapılan iller arasında yer alan Ankara’da, kura çekimiyle birlikte binlerce vatandaşın hak sahipliği belli olacak. Ankara TOKİ kura çekimi tamamlandıktan sonra ise asil ve yedek hak sahipleri listesi sorgulama ekranı üzerinden sonuçlar öğrenilebilecek.
TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi ve asil-yedek hak sahipliği sorgulama ekranı 3 Mart 2026 itibarıyla gündemde. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Ankara’da yapılacak 31 bin 73 konut için gerçekleştirilen kura çekimi sonrası sonuçların nereden, nasıl açıklanacağı araştırılıyor.
Ankara TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi, e-Devlet ve TOKİ resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Hak sahipliği durumu ve sonraki süreçle ilgili detaylar ise kurum tarafından duyurulacak takvime göre netleşecek.
TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI ASİL/YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMA
TOKİ Ankara kura çekimi 3 Mart 2026 Salı günü gerçekleştiriliyor. Hak sahipliği belirleme kurası, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde noter huzurunda yapılıyor. 31 bin 73 konutun sahipleri yapılan çekilişle netleşecek.
Kura çekiminin ardından Ankara TOKİ asil ve yedek isim listesi yayımlanacak. Sonuçlar öncelikle TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen liste, e-Devlet Kapısı üzerinden de erişime açılacak. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak hak sahipliği durumlarını sorgulayabilecek.
TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
Ankara kura çekilişi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanıyor. Çekilişi takip etmek isteyen vatandaşlar, resmi yayın bağlantıları aracılığıyla süreci anlık izleyebiliyor.
Canlı yayın sırasında kura numaraları ve hak sahipliği bilgileri ekrana yansıtılıyor. Bu nedenle başvuru sahipleri, kura sürecini T.C. kimlik numarası ve başvuru bilgileriyle eşleştirerek takip edebiliyor.
ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura sonuçları iki ana kanal üzerinden öğrenilebiliyor. İlki TOKİ’nin resmi internet sitesi, diğeri ise e-Devlet sistemi olacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra isim listeleri PDF formatında erişime sunulacak.
Hak sahibi olarak belirlenen vatandaşların, sonraki aşamada sözleşme ve ödeme sürecine ilişkin duyuruları yine TOKİ’nin resmi kanallarından takip etmesi gerekiyor. Asil listede yer alanlar belirtilen takvim doğrultusunda işlem yapacak, yedek liste ise boş kalan kontenjanlar için devreye girecek.
TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-DEVLET)
500 BİN SOSYAL KONUT ANKARA'DA HANGİ İLÇELERDE, NEREYE YAPILACAK?
Ankara’da toplam 31 bin 73 konut inşa edilecek. İşte ilçelere göre dağılımı:
|İlçe / Bölge
|Konut Sayısı
|Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan)
|21.780
|Merkez (Sincan Temelli)
|4.000
|Akyurt
|150
|Ayaş
|150
|Bala
|110
|Beypazarı
|750
|Çamlıdere
|200
|Çubuk
|500
|Elmadağ
|500
|Evren
|41
|Güdül
|142
|Haymana
|150
|Kahramankazan
|300
|Kalecik
|150
|Kızılcahamam
|150
|Nallıhan
|200
|Nallıhan Çayırhan
|100
|Polatlı
|1.500
|Şereflikoçhisar
|200
ÖDEME PLANI AÇIKLANDI
Proje kapsamında konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak. Ankara dahil Anadolu illerinde fiyatlandırma konut tipine göre belirlendi.
1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL’den, 65 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 200 bin TL’den, 80 metrekarelik 2+1 konutlar ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa çıkarıldı. Aylık taksit tutarları ise konut tipine göre 6 bin 750 TL ile 9 bin 938 TL arasında değişiyor.
KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Proje takvimine göre ilk teslimatlar deprem bölgesinde yapılacak. Ankara dahil diğer şehirlerde ise konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.
Teslim sürecine ilişkin detaylı takvim ve sözleşme aşamaları, hak sahiplerine ayrıca bildirilecek. İnşaat süreci ilerledikçe etap etap teslim programı kamuoyuyla paylaşılacak.