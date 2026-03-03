Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, savaş nedeniyle kapalı olan Hürmüz Boğazı'ndaki krizi anbean takip ettiklerini açıkladı. Bölgenin "yüksek risk" taşıdığını belirten Uraloğlu, Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesinin en üst kademe olan 3'e çıkarıldığını duyurdu. Şu an bölgede bulunan Türk sahipli 16 geminin yakından izlendiğini vurgulayan Uraloğlu, seyrüsefer serbestisi için tüm önlemlerin alındığını bildirdi.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ortadoğu’daki savaşın Hürmüz Boğazı’nı kilitlemesi üzerine Türk gemileri için "Seviye 3" alarmı durumunun devam ettiğini. Bölgenin yüksek risk taşıdığını ve yüzlerce geminin bekleyişte olduğunu belirten Uraloğlu, sahibi Türk olan 16 geminin saniye saniye takip edildiğini vurguladı. Bakan Uraloğlu, denizcilerin güvenliği ve ticaretin korunması için diplomatik ve idari tüm tedbirlerin kararlılıkla uygulandığını ifade etti.

Hürmüz Boğazı

Uraloğlu'nun mesajı şöyle:

"Hürmüz Boğazı’ndaki ve bölgedeki su yollarındaki gelişmeleri anbean takip ediyoruz.

Bilindiği üzere Ortadoğu'da yaşanan savaş nedeniyle 28 Şubat’tan itibaren Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişleri durduruldu. Şu anda Basra Körfezi’nde yüzlerce gemi bekliyor, bazı ticari gemilerde ise hasar bilgileri mevcut.

Bölge hâlihazırda yüksek risk taşıyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda bölgede seyir hâlinde bulunan Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod kapsamında Güvenlik Seviyesi 3’e çıkarmıştık, bu seviye halen geçerli.

Gemilerimize seyir duyurularını yakından takip etmelerini ve ihtiyaç hâlinde Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimiz ile ivedilikle temas kurmalarını bildirdik.

Bölgede Türk bayraklı gemimiz olmamakla birlikte sahibi Türk olan 16 gemiyi yakından izliyoruz.

Tüm bu gelişmeler, uluslararası deniz kurallarının temel ilkelerinden olan seyrüsefer serbestisinin korunmasının hayati önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Denizcilerimizin güvenliği ve ticaret filomuzun korunması için gerekli tüm diplomatik ve idari tedbirleri kararlılıkla almaya devam edeceğiz."

