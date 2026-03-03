TRUMP: ABD'NİN CEVABI YAKINDA GELECEK ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Riyad'daki saldırısına ilişkin açıklama yaptı. News Nation'a konuşan Trump, "Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıya ve Kuveyt'te askerlerimizin öldürülmesine verilecek yanıt çok yakında geliyor. Güçlü ve sert olacak, bu saldırılara tekrar izin vermeyeceğiz." dedi.

17 dakika önce

ERBİL HAVALİMANI'NDA ŞİDDETLİ PATLAMA SESLERİ DUYULDU Irak'ın kuzeyindeki Erbil Havalimanı'na silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) yapılan saldırı nedeniyle kentte şiddetli patlama sesleri duyuldu. Peş peşe gelen 3 SİHA, hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

68 dakika önce

DEVRİM MUHAFIZLARI: DUBAİ'DE ABD ASKERLERİNİN TOPLANDIĞI YERİ VURDUK İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. Sahadan alınan bilgilere göre, hedef alınan noktada 160'tan fazla ABD donanması mensubunun bulunduğu, en az 40 Amerikan askerinin öldürüldüğü ve 70'inin de yaralandığı iddia edildi.



5 dakika önce

RİYAD'DAKİ ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE İHA SALDIRISI DÜZENLENDİ Suudi Arabistan, başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine 2 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.

25 dakika önce

KATAR 127 HAVA UNSURUNU ENGELLENDİ Katar Savunma Bakanlığı, İran’ın misilleme saldırılarından bu yana toplam 145 hava unsurunun tespit edildiğini ve bunlardan 127 tanesinin engellendiğini bildirdi.

40 dakika önce

BAE, İRAN'IN FÜZELERİNİ ENGELLEDİĞİNİ DUYURDU BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, İran'dan fırlatılan balistik füzelere karşı koyulduğu aktarıldı. Açıklamada, Savunma Bakanlığının, ülke topraklarının korunması ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için tüm tehditlerle başa çıkmaya hazır olduğu vurgulandı.

20 dakika önce

İSRAİL, BEYRUT'A YENİ HAVA SALDIRILARI DÜZENLEDİ İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni hava saldırıları gerçekleştirdi. Hizbullah'a bağlı Al Manar Televizyonu, İsrail'in Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda kanala ait bir binanın hedef alındığını duyurdu



15 dakika önce

HİZBULLAH VE İRAN'DAN EŞ ZAMANLI MİSİLLEME İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'in çeşitli bölgelerine doğru ateşlenen füzeler tespit edildiği duyuruldu. İran ile eş zamanlı olarak Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyine roket saldırıları düzenledi.

25 dakika önce

ABD'NİN ASKERİ KAYBININ TAMAMI KUVEYT'TE GERÇEKLEŞTİ CBS News'e konuşan bir ABD yetkilisi ve konuyla ilgili bilgi sahibi diğer bir kaynak, İran'a saldırılarında 6 Amerikan askerinin hayatını nerede kaybettiğine ilişkin detaylı bilgileri paylaştı. İsminin gizli tutulması şartıyla konuşan kaynaklar, 6 Amerikan askerinin tamamının, İran'ın misilleme saldırısı sonucu Kuveyt'te öldüğünü belirtti.

5 dakika önce

RİYAD'DA PATLAMA SESLERİ İran, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı balistik füzeler ile hedef aldı. ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'nde bir patlama meydana geldiği ve sonrasında yangın çıktığı bildirildi.

25 dakika önce

İRAN DEVLET TELEVİZYONU HEDEF ALINDI İsrail ordusu, İran devlet radyo ve televizyon yayın kuruluşunun genel merkezine "saldırı düzenleyerek burayı imha ettiğini" açıkladı. İsrail ordusu, IRIB'e atıfta bulunarak, "Kısa bir süre önce İsrail Hava Kuvvetleri, Tahran'daki İran rejiminin iletişim merkezini vurarak etkisiz hale getirdi" dedi.

11 dakika önce

İSRAİL'DEN YENİ SALDIRI DALGASI İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada İran'a yeni bir saldırı dalgasının başladığı belirtilirken öte yandan, İran’ın başkenti Tahran’da Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) yerleşkesinin yer aldığı bölge için saldırı tehdidinde bulunuldu.

14 dakika önce

6 AMERİKAN ASLERİ ÖLDÜ CENTCOM, İran saldırılarında ölen asker sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

16 dakika önce

TAHRAN'DA MECLİS BİNASINA SALDIRI İran’ın başkenti Tahran’da, eski meclis binasının da bulunduğu merkezi bölgede çok sayıda noktaya saldırı düzenlendi.

39 dakika önce

İLK DEFA ‘FATTAH 2’ KULLANILDI İranlı güçler, yerel kaynaklara göre ilk defa hipersonik ‘Fattah 2’ füzelerini askerî üsleri hedef almak için kullandı. Fars Haber Ajansının aktardığı askerî yetkililere göre, füzenin menzili 1.400 kilometreyi buluyor ve saatte yaklaşık 18 bin kilometre hıza ulaşarak sesin 13-15 katı hızla hareket edebiliyor. Söz konusu özellik, İran ile İsrail arasındaki mesafeyi 5 dakikadan kısa sürede kat edebilmesini sağlıyor. ‘Fattah 2’, 450 kilogramın üzerinde yüksek tahrip gücüne sahip geleneksel bir savaş başlığı taşıyor ve gelişmiş hava savunma sistemlerini aşabilme kapasitesine sahip

5 dakika önce

İRAN: HÜRMÜZÜ KAPATTIK GEÇENİ VURURUZ İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbar, Hürmüz Boğazı’nı kapattıklarını ve geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını söyledi.

14 dakika önce

FÜZELER PEŞ PEŞE HAVALANDI Orta Doğu’da füze savaşı bütün dehşetiyle sürüyor. ABD Başkanı, rejim düşene kadar gideceklerini dile getirdi. İran ise Hamaney'in ölümünün ardından hem İsrail hem de ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerini hedef almaya devam ediyor. Peş peşe açıklamalar var, işte savaşın 4. gününde dakika dakika yaşananlar...

