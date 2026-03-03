Gebze Teknik Üniversitesinden Dr. Mahmut Akşit, geliştirdikleri termoelektrik nano seramik folyo ile araçlarda üretilen ısının boşa giden yüzde 70’inin elektrik enerjisine dönüştürüleceğini söyledi. Patenti alınan buluşun endüstriyel üretime de uygun olduğu bildirildi.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Temel Bilimler Fakültesi Fizik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Akşit’in, doğaya salınan atık ısının elektrik enerjisine dönüştürülmesi maksadıyla geliştirdiği termoelektrik nano seramik folyolar, sağlanan tasarrufla çevreye verilen zararı azaltmasının yanı sıra otomotiv ve endüstri sektörüne de hizmet edecek.

Akşit’in GTÜ Teknopark’ta kurduğu şirket üzerinden lisanslaması yapılan teknoloji, atık ısı enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çevirerek doğada kaybolmasının önüne geçiyor. Böylece hem çevreye verilen zarar daha aza indirgenecek hem de otomobil ve endüstri sektöründe kullanılabilecek.

Patenti alındı! Egzozdan elektrik üretecek buluş

Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Akşit, iki patent birden lisansladıklarını ve geliştirdikleri teknolojinin ısı enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çeviren bir malzeme olduğunu söyledi. Folyo formunda seramik malzemelerden nano yapılı üretilen teknolojinin bir ilk olduğunu dile getiren Akşit, “Herhangi bir malzeme üzerine kaplama olmadan mekanik yapısıyla kendi kendine durabilen folyo elde ettik. Bunu da dünyada ilk defa elde ettik. Örnek vermek gerekirse, araçlarımızdaki ısı enerjisinin yüzde 70’i atık olarak atılır. Bunun bir kısmını en azından elektrik enerjisine çevirebilmek için termoelektrik malzemelere ihtiyaç duyarız. Bu konuda termoelektrik malzemeler fonksiyoneldir. Ürettiğimiz termoelektrik folyolar da bu amaca hizmet edecek” diye konuştu.

Buluşun sadece araçlar için olmadığını belirten Akşit, “Termik santrallerin birçoğunda hâlen kömür yakıyoruz. Hem doğaya zarar veriyorlar hem de enerjinin büyük kısmı kullanılamadan atılıyor. Endüstrideki fırınlarda da enerjinin büyük kısmı kullanılmadan atılır ve faydasız şekilde enerji kaybı gerçekleşmiş olur. Bunların önüne geçmek ve azaltmak bizim teknolojimizin ana faydası olacak” dedi.

