Türkiye, Somali’ye yönelik askerî ve insani desteğini sürdürüyor. Somali açıklarında görev yapan TCG Bafra’da Somalili personele uygulamalı gemi eğitimleri verilirken, daha önce ATAK helikopterleri teslim edilmiş, TDV ise ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştırmıştı.

Türkiye, Somali’ye yönelik askerî ve sosyal yardımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Son olarak, hâlen Somali sularında demirlemiş bulunan TCG Bafra gemisinde bu sefer Somalili personele eğitim verildi.

Yetkililer, Somali Deniz Görev Birliğinde bulunan TCG Bafra’da, Somali Deniz Kuvvetleri personeline “Uygulamalı Gemi Eğitimleri” verildiğini açıkladı.

Türkiye önceki aylarda da, terörle mücadele için Somali hükûmetine 3 adet T129 ATAK taarruz helikopteri ve Somali donanmasına da iki adet genel maksat helikopteri teslim etmişti. Bu arada, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) da, Somali’de el-Beşir İşitme ve Görme Engelliler Okulunda eğitim gören öğrencilere gıda yardımında bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası