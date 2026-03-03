Klasik otomobiller üzerine uzmanlaşan Gürkan, 2002'de İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kendi atölyesini açtı. 1938-1975 döneminde üretilmiş ABD menşeli araçların kaporta ve boya işlemlerini yapan Gürkan, 2012'de kentsel dönüşüm nedeniyle iş yerini Sakarya'nın Pamukova ilçesine taşıdı.

Aralık 2024'te zanaatını Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devam ettirmeye karar veren Gürkan, faaliyetlerini o günden bu yana ilçe merkezinde kurduğu 200 metrekarelik atölyesinde oğlu Enes Gürkan'ın da yardımıyla sürdürüyor.

YILDA YALNIZCA 3 SİPARİŞ KABUL EDİYOR

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden, zaman zaman da İngiltere ve KKTC'den getirilen hurda durumdaki klasik otomobiller üzerinde çalışan Gürkan, iş yoğunluğu nedeniyle yılda en fazla 3 sipariş kabul edebiliyor.

İhtiyaç duyduğu "çamurluk", "tampon", "kapı" ve "bagaj kapağı" gibi aksamları bazı şirketler aracılığıyla ABD'den getirten Gürkan, kaporta ve boya işlemlerini tamamladığı araçları, geri kalan kısımlarının restorasyonu için çekiciyle İstanbul'daki ilgili firmalara gönderiyor.

