Ay Yapım imzalı dizinin güçlü oyuncu kadrosuna yeni isimler katıldı. Nadim Güç’ün yönettiği dizide ekibe katılan isimlerden biri de Hülya Duyar oldu. Usta oyuncu Hülya Duyar, "Döndü" karakterini canlandıracak.

"Kıskanmak" dizisinin kadrosunu genişletiyor. Ay Yapım imzalı dizinin güçlü oyuncu kadrosuna yeni isimler katıldı. Nadim Güç’ün yönettiği dizide ekibe başarılı aktör Bülent İnal’ın hayat verdiği Cihan’ın ailesi geliyor. Dizide Döndü, Cihan’ın halası olarak izleyici karşısına çıkacak.



Hülya Duyar Döndü karakteriyle Kıskanmak dizisine dahil oldu

HÜLYA DUYAR KİMDİR?

Hülya Duyar 26 Haziran 1970 tarihinde Sivas'ta doğdu. Çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği Almanya'ya 1978 yılında taşınmıştır. 1989 yılında eğitimini tamamlayarak kuaför ve makyaj sanatçısı olarak tiyatroya ilk adımını atmıştır. 2000 yılında sinema ve televizyon çalışmalarına başladı. Ayrıca alanıyla ilgili sahne makyajı ve casting işleri de yapmaktadır. 2021 yılında beyninde, beyin tümörü keşfedildi.

