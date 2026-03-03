Nurol Makina, Macaristan Hükümeti ve 4iG Holding ile 800 adet Gidran 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracın üretimi için anlaşma imzaladı.

Orta Doğu’daki savaşın gölgesinde askeri dengeler yeniden kurulurken, Türk savunma sanayisi Avrupa’da gövde gösterisi yapıyor.

Nurol Makina, Macaristan Hükümeti ve 4iG Holding ile el sıkışarak tam 800 adet Gidran 4x4 zırhlı aracının Macaristan’da üretimi için devasa bir sözleşmeye imza attı.

TÜRK ZIRHLISI NATO TATBİKATINDA SAHNE ALDI

Macaristan Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde ve NATO çerçevesinde gerçekleştirilen Adaptive Hussars 2025 Tatbikatı, ülkenin yakın tarihindeki en kapsamlı askeri organizasyonlardan biri olmuştu.

Yedeklerle birlikte 22 bin personelin katıldığı tatbikatta Türk, Hırvat, İtalyan ve diğer müttefik askerler görev aldı.

Tatbikatın önemli unsurlarından biri, Nurol Makina’nın Macaristan ordusuna kazandırdığı Gidran 4x4 zırhlı araçlar oldu.

Envantere ilk olarak 2020 yılında giren Gidran araçları, hızlı konuşlanma ve kuvvet koruma kabiliyetiyle öne çıktı.

Araçlar, intikal, lojistik destek ve keşif görevlerinde aktif rol üstlendi. Zorlu arazi koşullarında personelin yüksek seviyede korunmasını sağladı.

Türkiye’nin Mekanize Piyade Bölüğü ile katıldığı tatbikatta, Türk askeri ile Macar ve diğer NATO müttefiklerinin aynı platformda görev yapması, ittifak içindeki uyumu güçlendirdi.

YEREL ÜRETİM İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Nurol Makina tarafından tasarımı özelleştirilen ve Türkiye’de üretilen Gidran araçlarının sayısı 100’ü aştı. Şirket, Macaristan’da yerel üretim için Nurol Makina Hungary şirketini kurdu. Ardından Raba Otomotiv ile ortak girişim hayata geçirildi.

Macaristan’da tedarik zincirinin oluşturulması için yoğun temaslar sürüyor. Gelecek yıl yerel üretime başlanması hedefleniyor. Nurol Makina ve Raba ortaklığıyla 400’ün üzerinde aracın Macaristan’da üretilmesi planlanıyor.

