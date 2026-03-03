Çekmeköy'de öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren ve bir öğretmeni ile bir öğrenciyi de yaralayan 17 yaşındaki lise öğrencisi F.S.B. tutuklandı.

Çekmeköy'de bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11'inci sınıf öğrencisi F.S.B. (17), dün kadın öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) bıçakla yaralamıştı.

Öğrenci F.S.B. polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı öğretmenlerden Çelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

O ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Gözaltına alınan lise öğrencisi F.S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin "görevi başındaki memuru kasten öldürmek" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

ÖĞRETMEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öğrencisi F.S.B. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden 44 yaşındaki öğretmen Fatma Nur Özçelik, okulda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Fatma Nur öğretmenin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Konya'ya götürüldü.

YARALI ÖĞRETMEN TABURCU EDİLDİ

F.S.B. tarafından bıçaklanması sonucu yaralanan öğretmen Z.A'nın (52) hastanedeki tedavisi tamamlandı. Öğretmen Z.A. taburcu edildi.

Aynı olayda yaralanan ve durumu iyi olan öğrenci S.K'nin (15) tedavisi ise devam ediyor.

