Süper Lig'de art arda alınan 2 beraberliğin ardından lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, Samandıra'da sahaya indi.

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ve Antalyaspor beraberlikleriyle zirve yarışında 4 puan kaybeden Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, tüm kontrolü eline aldı ve görüşmelere başladı.

ZİRVE YARIŞINDA AĞIR YARA

Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Nottingham Forest'e turu kaybettikten sonra ligde çıktığı Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarında toplam 4 puan bırakan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Ligin bitimine son 10 hafta kala lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen sarı lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran, Samandıra'da kontrolü eline aldı.

BİREBİR GÖRÜŞMELER

TRT Spor'un haberine göre; Sadettin Saran'ın göreve geldiği süreçteki gibi personelle ve futbolcularla bire bir görüşmeler başladı. Süper Lig'de kalan 10 haftada puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe'de Saran'ın tüm kontrolü eline aldığı kaydedildi.

AYNI YÖNTEMİ UYGULAYACAK

Sadettin Saran başkanlığının ilk günlerinde de teknik ekip ve futbolcularla görüşmeler yapmış ve takımdaki olumsuz havanın dağılması için çaba sarf etmişti.

