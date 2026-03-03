Fenerbahçe'de can sıkan gelişme: Tedesco o maçta da yok!
Viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle Antalyaspor maçı öncesinde müşahede altına alınan ve takımının başında olamayan Domenico Tedesco'nun, Gaziantep FK ile oynanacak Türkiye Kupası müsabakasında da kulübede olamama ihtimalinin bulunduğu belirtildi.
Domenico Tedesco, Süper Lig'de Antalyaspor maçında viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle takımının başında olamamıştı.
ANTRENMANI YARDIMCILARI YÖNETTİ
Fenerbahçe'de Teknik Sorumlu Zeki Murat Göle, Antalyaspor maçında Tedesco'nun yokluğunda kulübede yer aldı.
Fenerbahçe’nin son antrenmanında Zeki Murat Göle, Max Urwantschky ve Umberto Tedesco takımın başında yer aldı.
GAZİANTEP'E GİTMEYEBİLİR
TRT Spor'un haberine göre; hastalığı nedeniyle dinlenme sürecinde olan Tedesco'nun, an itibarıyla Gaziantep’e gitmeme durumu olasılığı mevcut.
Haberde, İtalyan çalıştırıcının çarşamba sabahı son kez durumuna bakılacağı ve ardından karar verileceği aktarıldı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 4 Mart Çarşamba günü Gaziantep FK ile deplasmanda karşılacak.