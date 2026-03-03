İran ile ABD-İsrail arasında yaşanan savaş nedeniyle Irak hava sahasında yaşanan riskler uçuş rotalarını değiştirdi. Erbil’e iniş yapamayan uçaklar Şırnak’a yönlendirilirken, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı ilk direkt dış hat uçuşuna da ev sahipliği yaptı.

Ortadoğu’da İran ile ABD-İsrail arasında süren savaşın etkileri sivil havacılığa da yansıdı. Güvenlik gerekçesiyle Irak hava sahasında yaşanan hareketlilik nedeniyle Erbil Uluslararası Havalimanı’na iniş yapamayan yolcu uçakları rotalarını Türkiye’ye çevirdi.

ŞIRNAK'TA HAREKETLİLİK

Bu kapsamda uçaklar, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na iniş yapmaya başladı. Şırnak’a inen yolcular, havalimanındaki işlemlerini tamamladıktan sonra karayoluyla Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak’a geçiş yapıyor.

Bölgedeki yoğunluk nedeniyle sadece tarifeli seferler değil, çok sayıda özel uçuş da Şırnak’a yönlendirildi. Yetkililer, önümüzdeki günlerde hava trafiğindeki hareketliliğin devam etmesini bekliyor.

İLK DİREKT DIŞ HAT UÇUŞU YAPILDI

Öte yandan havalimanı tarihi bir ana da tanıklık etti. Erbil Havayolları tarafından gerçekleştirilen operasyonla, Almanya’nın Düsseldorf kentinden Şırnak’a ilk direkt dış hat uçuşu yapıldı. Düsseldorf’tan gelen 145 yolcu Şırnak’a iniş yaparken, aynı uçak 170 yolcuyla dönüş gerçekleştirdi.

Havalimanı yetkilileri ve bölge halkı, yaşanan gelişmelerin Şırnak’ın lojistik ve ulaşım açısından stratejik önemini artırdığına dikkat çekti. Irak’a gitmek için Şırnak’ı tercih eden yolcular ise sunulan hizmet ve ulaşım kolaylığından memnun olduklarını ifade etti.

