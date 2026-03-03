Ortadoğu'daki kriz rotaları değiştirdi! Alternatif adres Şırnak oldu
İran ile ABD-İsrail arasında yaşanan savaş nedeniyle Irak hava sahasında yaşanan riskler uçuş rotalarını değiştirdi. Erbil’e iniş yapamayan uçaklar Şırnak’a yönlendirilirken, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı ilk direkt dış hat uçuşuna da ev sahipliği yaptı.
- Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle Irak hava sahası güvenliği sebebiyle Erbil'e inemeyen uçaklar Şırnak'a yönlendirildi.
- Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, Irak'a karayoluyla geçiş yapacak yolcular için önemli bir aktarma noktası haline geldi.
- Havalimanı, Almanya'nın Düsseldorf kentinden ilk direkt dış hat uçuşuna ev sahipliği yaparak lojistik ve stratejik önemini artırdı.
- Bölgedeki hava trafiği yoğunluğunun önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
Ortadoğu’da İran ile ABD-İsrail arasında süren savaşın etkileri sivil havacılığa da yansıdı. Güvenlik gerekçesiyle Irak hava sahasında yaşanan hareketlilik nedeniyle Erbil Uluslararası Havalimanı’na iniş yapamayan yolcu uçakları rotalarını Türkiye’ye çevirdi.
İran’ın misillemesi uçuşları vurdu! 227 sefer iptal edildi
ŞIRNAK'TA HAREKETLİLİK
Bu kapsamda uçaklar, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na iniş yapmaya başladı. Şırnak’a inen yolcular, havalimanındaki işlemlerini tamamladıktan sonra karayoluyla Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak’a geçiş yapıyor.
Bölgedeki yoğunluk nedeniyle sadece tarifeli seferler değil, çok sayıda özel uçuş da Şırnak’a yönlendirildi. Yetkililer, önümüzdeki günlerde hava trafiğindeki hareketliliğin devam etmesini bekliyor.
İLK DİREKT DIŞ HAT UÇUŞU YAPILDI
Öte yandan havalimanı tarihi bir ana da tanıklık etti. Erbil Havayolları tarafından gerçekleştirilen operasyonla, Almanya’nın Düsseldorf kentinden Şırnak’a ilk direkt dış hat uçuşu yapıldı. Düsseldorf’tan gelen 145 yolcu Şırnak’a iniş yaparken, aynı uçak 170 yolcuyla dönüş gerçekleştirdi.
Havalimanı yetkilileri ve bölge halkı, yaşanan gelişmelerin Şırnak’ın lojistik ve ulaşım açısından stratejik önemini artırdığına dikkat çekti. Irak’a gitmek için Şırnak’ı tercih eden yolcular ise sunulan hizmet ve ulaşım kolaylığından memnun olduklarını ifade etti.