Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde, ülkedeki sığınak kapasitesi ve erken uyarı sistemleri tartışma konusu oldu. Rum basını, Akrotiri Üssü’ne bir İnsansız Hava Aracı (İHA) düşmesinin ardından, sığınak sayısının nüfusun büyük kısmını karşılamada yetersiz olduğunu vurguladı.

HALİHAZIRDA 2.500 SIĞINAK VAR

Rum Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Maria Papa, ülkede halihazırda 2.500 sığınağın bulunduğunu ve bunun nüfusun yalnızca yüzde 40-45’inin ihtiyacını karşılayabildiğini belirtti. Papa, sığınak sayısının artırılması ve erken uyarı sisteminin yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

GKRY İçişleri Bakanlığı, olağanüstü durumlar için kullanılan ancak henüz aktif olmayan erken uyarı sisteminin Haziran 2026’da hizmete gireceğini duyurdu. Ülkede yaklaşık 1 milyon kişi yaşarken, 2024’te 1.200 civarında sığınak bulunuyordu.

İHA düşmesi sonrası Limasol’a bağlı üs çevresindeki köy ve kasabalarda panik yaşandı. Sivil halk, Rum Milli Muhafız Ordusu kamplarına tahliye edildi ve sivil savunma ekipleri bölgedeki bekleyişlerini sürdürüyor.

